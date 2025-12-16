Орлов: «Зениту» лучше взять не Баринова, а Кисляка»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поисках «Зенитом» конкурента в составе для Лукаса Барриоса и Вендела.

«Должно быть индивидуальное качество игрока. Обзательно должен быть быстрый, скоростной футболист.

Лучше скоростной, чем Баринов. Лучше Кисляк! Но он…

И надо искать лучшего. [Ярослав] Михайлов и [Дмитрий] Васильев – тягучие какие-то. Понимаете, нам есть с кем сравнивать. Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо. А Тимощук какой был?

Смотрите на топ-клубы. Уж если молодого брать, то с перспективой.

Скорость должна быть обязательно, она же от рождения, это реакция организма и всех процессов. Скорость не прибавишь», – сказал Орлов.