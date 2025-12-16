Введите ваш ник на сайте
Орлов: «Зениту» лучше взять не Баринова, а Кисляка»

16 декабря, 09:39
16

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поисках «Зенитом» конкурента в составе для Лукаса Барриоса и Вендела.

«Должно быть индивидуальное качество игрока. Обзательно должен быть быстрый, скоростной футболист.

Лучше скоростной, чем Баринов. Лучше Кисляк! Но он…

И надо искать лучшего. [Ярослав] Михайлов и [Дмитрий] Васильев – тягучие какие-то. Понимаете, нам есть с кем сравнивать. Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо. А Тимощук какой был?

Смотрите на топ-клубы. Уж если молодого брать, то с перспективой.

Скорость должна быть обязательно, она же от рождения, это реакция организма и всех процессов. Скорость не прибавишь», – сказал Орлов.

  • Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в 16 миллионов евро.
  • 29-летний Дмитрий Баринов может покинуть «Локомотив» зимой или летом 2026 года, после окончания срока действия контракта с красно-зелеными.

Источник: радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Зенит Баринов Дмитрий Кисляк Матвей Орлов Геннадий
рылы
1765868460
какой, нафиг, тупорыл баринов? изо всех сил желаю этому кретину оказаться в тарасятнике. а кисляка нам никто не отдаст, тем более, что зенит перешёл в режим экономии - а ценник за кисляка выкатят будь здоров.
Ответить
Интерес
1765870512
НАхрена спортсмены тренируются? Типа-с чем родился, то и эксплуатируй!Родился Болтом-забей болт на всё и гуляй!
Ответить
bset
1765871417
Как тогда спортсмены ставят рекорды поверх своих же старых, если все только от рождения?
Ответить
Каратель помойников
1765875799
Орлов: «Зениту» лучше взять в рот,чем тратить народные деньги»
Ответить
boris63
1765878755
Гена губешки подбери а то наступишь,дырку от бублика тебе а не Кисляка.
Ответить
FWSPM
1765878989
Вчера раки были большие, но по пять. А сегодня по три, но маленькие
Ответить
neim
1765889406
Зениту вообще лучше взять всё, что только можно и что хоть как-нибудь шевелится.
Ответить
САДЫЧОК
1765892529
Конечно Кисляк в разы сильнее и моложе.Баринов это а ля Дельфин!
Ответить
