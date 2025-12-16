Орлов: «Зениту» лучше взять не Баринова, а Кисляка»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поисках «Зенитом» конкурента в составе для Лукаса Барриоса и Вендела.
«Должно быть индивидуальное качество игрока. Обзательно должен быть быстрый, скоростной футболист.
Лучше скоростной, чем Баринов. Лучше Кисляк! Но он…
И надо искать лучшего. [Ярослав] Михайлов и [Дмитрий] Васильев – тягучие какие-то. Понимаете, нам есть с кем сравнивать. Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо. А Тимощук какой был?
Смотрите на топ-клубы. Уж если молодого брать, то с перспективой.
Скорость должна быть обязательно, она же от рождения, это реакция организма и всех процессов. Скорость не прибавишь», – сказал Орлов.
- Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в 16 миллионов евро.
- 29-летний Дмитрий Баринов может покинуть «Локомотив» зимой или летом 2026 года, после окончания срока действия контракта с красно-зелеными.
Источник: радио «Зенит»