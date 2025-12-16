Введите ваш ник на сайте
Семин объяснил, почему Станковича уволили из «Спартака»

16 декабря, 13:04
6

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

– Нельзя не поговорить о «Спартаке». Правы ли те, кто считает, что если и приглашать в эту команду тренера-иностранца, то он должен быть с соответствующим победным опытом и квалификацией. А не выигрывать чемпионаты Венгрии и Сербии?

– Согласен. Либо нужен серьезный иностранный специалист, либо российский, который уже адаптирован к нашим реалиям, со спартаковскими корнями. В этой команде ты должен справляться с огромным давлением. Ведь болельщики красно-белых не только любят футбол, но и разбираются в нем.

Думаю, если бы Аленчиева оставили в свое время, было бы лучше. Не началась бы вся эта болтанка с тренерской чехардой, которая многим уже надоела. Сейчас «Спартак» только шестой. Да с таким составом он и без тренера будет занимать пятые-шестые места!

– Значит, вы тоже считаете, что Каррера выиграл чемпионат на багаже Аленичева?

– Каррера свой вклад тоже, конечно, внес. Но и багаж Аленчиева отрицать нельзя.

– Некоторые не поняли, почему «Спартак» уволил Станковича после четырех побед кряду.

– Все закономерно. Четыре победы роли не играют. Станкович до конца не представлял, с каким прессингом он тут столкнется. Он же раньше не работал в таких командах. Меня всегда интересовало, почему, когда нет результата, увольняют только тренера?

– Что не получилось у серба?

– Со Станковичем расстались, так как не было перспектив. Нельзя бесконечно тасовать состав. С другой стороны, в команде есть футболисты, которые явно не соответствуют задачам клуба. Словом, больших и малых проблем здесь хватает.

  • Деян Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака» 11 ноября. Он работал в клубе с июня 2024 года.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий Станкович Деян
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1765880132
СЕМИН «Четыре победы роли не играют» Пациент совсем плохой( Семина надо срочно или госпитализировать, или отправлять в дом престарелых.
Ответить
Красногвардейчик
1765880211
Станкович, после продления контракта с ним(кстати, ошибка руководства) стал творить что хочет, и распоясался...ну а что? Уволили...получил весьма приличную неустойку, и домой в Сербию....красава))
Ответить
Интерес
1765880951
Поэтому мы им и заслали, по древней традиции хитрых прото-греков, "троянского коня"!!!
Ответить
