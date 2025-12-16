Кержаков признался, что страдал звездной болезнью

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал о своем неправильном поведении в ходе игровой карьеры.

«У меня была звездная болезнь. В чем выражалось? Иногда в легком высокомерии каком-то. Но потом это прошло.

Само отношение, поведение… И даже с журналистами! Сейчас думаешь: люди старше тебя что-то спрашивают – а ты воротишь нос. Это неправильно.

Поэтому если будут смотреть молодые ребята – это прямо некрасиво», – заявил Кержаков.