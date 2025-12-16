Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Вратарь «Оренбурга» Овсянников назвал три главных различия между Россией и Португалией

Вратарь «Оренбурга» Овсянников назвал три главных различия между Россией и Португалией

16 декабря, 17:56
1

Богдан Овсянников ответил, чем Россия отличается от Португалии.

В июле он перешел в «Оренбург». Ранее выступал за «Крылья Советов» и молодежку португальской «Лейрии».

– Три главных отличия жизни в Португалии и в России?

– Наверное, климат. Цены на ЖКХ – у них намного выше. А третье… Другой футбол, не такой, как у нас.

– Чувствовалось, что расходы в Португалии гораздо больше, чем в России?

– И электроэнергия, и отопление – это все больше, чем в России.

– Португалия не охмуряла голову? Не было соблазна тратиться на дорогую одежду, рестораны?

– Да у нас особо возможности-то большой там не было по ресторанам и магазинам ходить.

Мне было 18 лет, зарплаты небольшие. Не думали про это – больше про футбол.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Оренбург Овсянников Богдан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765898840
отопление в португалии. звучит, да. там же, наверное, крепкие сибирские морозы стоят. ну или хотя бы питерские/московские. очень холодно, все кутаются. а если нет - то дрыгаются.
Ответить
