Вратарь «Оренбурга» Овсянников назвал три главных различия между Россией и Португалией

Богдан Овсянников ответил, чем Россия отличается от Португалии.

В июле он перешел в «Оренбург». Ранее выступал за «Крылья Советов» и молодежку португальской «Лейрии».

– Три главных отличия жизни в Португалии и в России?

– Наверное, климат. Цены на ЖКХ – у них намного выше. А третье… Другой футбол, не такой, как у нас.

– Чувствовалось, что расходы в Португалии гораздо больше, чем в России?

– И электроэнергия, и отопление – это все больше, чем в России.

– Португалия не охмуряла голову? Не было соблазна тратиться на дорогую одежду, рестораны?

– Да у нас особо возможности-то большой там не было по ресторанам и магазинам ходить.

Мне было 18 лет, зарплаты небольшие. Не думали про это – больше про футбол.