Агент Баринова сказал, сможет ли игрок выкупить себя у «Локомотива»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, оценил вероятность перехода игрока в ЦСКА.

– По договоренности с клубом, мы пока не комментируем данную ситуацию и, соответственно, процесс переговоров.

– Дмитрий принципиально настроен доиграть контракт с «Локомотивом» или готов к переходу в ЦСКА уже сейчас?

– Давайте дождемся, какое решение примут клубы и тогда уже сможем обсудить, что думает Дмитрий.

Он – профессионал, у него действующий контракт, соответственно, на сегодняшний день он исходит из того, что у него контракт с футбольным клубом «Локомотив».

– Дмитрий поедет на первый зимний сбор с «Локомотивом»?

– Опять же, давайте подождем. Времени-то осталось немного. Поймите правильно, пока у меня нет ответа на этот вопрос.

– Дмитрий готов, в случае чего, выкупить свой контракт у «Локомотива»?

– Понимаете, в чем дело: для этого в контракте должен быть пункт, согласно которому игрок может совершить самовыкуп. А в контракте Дмитрия такого пункта нет.