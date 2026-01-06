Введите ваш ник на сайте
Агент Баринова сказал, сможет ли игрок выкупить себя у «Локомотива»

6 января, 12:29
9

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, оценил вероятность перехода игрока в ЦСКА.

– По договоренности с клубом, мы пока не комментируем данную ситуацию и, соответственно, процесс переговоров.

– Дмитрий принципиально настроен доиграть контракт с «Локомотивом» или готов к переходу в ЦСКА уже сейчас?

– Давайте дождемся, какое решение примут клубы и тогда уже сможем обсудить, что думает Дмитрий.

Он – профессионал, у него действующий контракт, соответственно, на сегодняшний день он исходит из того, что у него контракт с футбольным клубом «Локомотив».

– Дмитрий поедет на первый зимний сбор с «Локомотивом»?

– Опять же, давайте подождем. Времени-то осталось немного. Поймите правильно, пока у меня нет ответа на этот вопрос.

– Дмитрий готов, в случае чего, выкупить свой контракт у «Локомотива»?

– Понимаете, в чем дело: для этого в контракте должен быть пункт, согласно которому игрок может совершить самовыкуп. А в контракте Дмитрия такого пункта нет.

  • В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
  • Срок нынешнего контракта игрока с красно-зелеными истекает 30 июня 2026 года.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1767695368
В ЦСКА скорее всего, он только летом окажется, лохомоты из вредности его зимой не отпустят
Ответить
Император Бомжей
1767696871
Ну надо быть идиотами, что зимой отпустить Баринова в другой клуб)) Поэтому считаю, только летом, или Ротенберг продлит Баринова.
Ответить
zra78
1767701841
Как оказалось какое он трепло, надо сейчас его ссаными тряпками туда, его место только в навозной конюшне
Ответить
Mirak92
1767703740
Да я уже хз что происходит. Баринов уже 3 месяца в ЦСКА, Дивеев так же у ЗПРФ Баринов локо очень нужен, я переживаю за поровозов. НУ и у нас его видеть хочу. Дивеев по свински делает, лидер защиты, уходит тупо медальку получить. Я не болела Спартака, что бы его чмырить. Удачи только пожалеть могу. А с нашими скаутами и с Орешкиным, лжеболельщиком ЦСКА, хочу, что бы наш клуб расформировали. Не хочу наблюдать МЮ с Глейзерами. Всех с рождеством наступающим. ДА победит сильнейший и честный. Галицкому здоровья и второй РПЛ
Ответить
