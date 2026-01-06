Агент Баринова сказал, сможет ли игрок выкупить себя у «Локомотива»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, оценил вероятность перехода игрока в ЦСКА.
– По договоренности с клубом, мы пока не комментируем данную ситуацию и, соответственно, процесс переговоров.
– Дмитрий принципиально настроен доиграть контракт с «Локомотивом» или готов к переходу в ЦСКА уже сейчас?
– Давайте дождемся, какое решение примут клубы и тогда уже сможем обсудить, что думает Дмитрий.
Он – профессионал, у него действующий контракт, соответственно, на сегодняшний день он исходит из того, что у него контракт с футбольным клубом «Локомотив».
– Дмитрий поедет на первый зимний сбор с «Локомотивом»?
– Опять же, давайте подождем. Времени-то осталось немного. Поймите правильно, пока у меня нет ответа на этот вопрос.
– Дмитрий готов, в случае чего, выкупить свой контракт у «Локомотива»?
– Понимаете, в чем дело: для этого в контракте должен быть пункт, согласно которому игрок может совершить самовыкуп. А в контракте Дмитрия такого пункта нет.
- В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Срок нынешнего контракта игрока с красно-зелеными истекает 30 июня 2026 года.