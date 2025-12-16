Вратарь «Оренбурга» Овсянников: «Россия более развитая страна, чем Португалия»

Богдан Овсянников сравнил жизнь в России и Португалии.
В июле он перешел в «Оренбург». Ранее выступал за «Крылья Советов» и молодежку португальской «Лейрии».
– Какие города тебе запомнились в России, а какие – за границей?
– Очень люблю свой родной Нижний Новгород. Мне нравится, как он развивается, много заведений открывается, ресторанов. За границей – Лиссабон, красивый город.
– После окончания карьеры мог бы переехать в Лиссабон?
– Наверное, нет. Я не собираюсь никуда переезжать из России.
– А где бы хотел жить после окончания карьеры?
– Наверное, дома, в Нижнем Новгороде, потому что у меня там все родные, близкие люди, семья.
– Мыслей о переезде в Москву не было?
– Пока что нет.
– Где более благоустроенные города – в России или Португалии?
– Скорее всего, в России. У нас более развитая страна, чем Португалия. Не стоим на месте, развиваемся.
Вся Россия и города развиваются, инфраструктура становится лучше.