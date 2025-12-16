Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь «Оренбурга» Овсянников: «Россия более развитая страна, чем Португалия»

Вратарь «Оренбурга» Овсянников: «Россия более развитая страна, чем Португалия»

16 декабря, 14:49
2

Богдан Овсянников сравнил жизнь в России и Португалии.

В июле он перешел в «Оренбург». Ранее выступал за «Крылья Советов» и молодежку португальской «Лейрии».

– Какие города тебе запомнились в России, а какие – за границей?

– Очень люблю свой родной Нижний Новгород. Мне нравится, как он развивается, много заведений открывается, ресторанов. За границей – Лиссабон, красивый город.

– После окончания карьеры мог бы переехать в Лиссабон?

– Наверное, нет. Я не собираюсь никуда переезжать из России.

– А где бы хотел жить после окончания карьеры?

– Наверное, дома, в Нижнем Новгороде, потому что у меня там все родные, близкие люди, семья.

– Мыслей о переезде в Москву не было?

– Пока что нет.

– Где более благоустроенные города – в России или Португалии?

– Скорее всего, в России. У нас более развитая страна, чем Португалия. Не стоим на месте, развиваемся.

Вся Россия и города развиваются, инфраструктура становится лучше.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Оренбург Овсянников Богдан
Комментарии (2)
Инсаров
1765888368
Ещё в далёкие начала 2000-х перед страной стояла задача догнать и перегнать по уровню жизни населения Португалию. Со временем махнули на это рукой и решили в 2025 году догнать Армению и Тунис. Сейчас мы на 67 месте в мире. А Португалия находится на 27 месте.
Ответить
