Жена Семака не обиделась на Мюнхен: «У меня нет такой функции мозга»

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, объяснила предыдущие публикации о Мюнхене.

Анна рассказала о задержании в аэропорту немецкого города.

Также она посетовала на проводимый там «марш Сатаны».

«Как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда», – резюмировала Семак.

«Тем временем админы в телеграм-канале заблокировали рекордное количество неадекватного народа.

Все судят по своим страстям. Я не обиделась на Мюнхен. У меня просто нет такой функции мозга.

Дело не в деньгах, а в пережитом стрессе. В оказанном давлении. Не хочется возвращаться туда, где были прожиты такие переживания», – написала Анна Семак в соцсетях.