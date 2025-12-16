Жена Семака не обиделась на Мюнхен: «У меня нет такой функции мозга»

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, объяснила предыдущие публикации о Мюнхене.
- Анна рассказала о задержании в аэропорту немецкого города.
- Также она посетовала на проводимый там «марш Сатаны».
- «Как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда», – резюмировала Семак.
«Тем временем админы в телеграм-канале заблокировали рекордное количество неадекватного народа.
Все судят по своим страстям. Я не обиделась на Мюнхен. У меня просто нет такой функции мозга.
Дело не в деньгах, а в пережитом стрессе. В оказанном давлении. Не хочется возвращаться туда, где были прожиты такие переживания», – написала Анна Семак в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»