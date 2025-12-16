Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жена Семака не обиделась на Мюнхен: «У меня нет такой функции мозга»

Жена Семака не обиделась на Мюнхен: «У меня нет такой функции мозга»

16 декабря, 17:43
18

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, объяснила предыдущие публикации о Мюнхене.

  • Анна рассказала о задержании в аэропорту немецкого города.
  • Также она посетовала на проводимый там «марш Сатаны».
  • «Как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда», – резюмировала Семак.

«Тем временем админы в телеграм-канале заблокировали рекордное количество неадекватного народа.

Все судят по своим страстям. Я не обиделась на Мюнхен. У меня просто нет такой функции мозга.

Дело не в деньгах, а в пережитом стрессе. В оказанном давлении. Не хочется возвращаться туда, где были прожиты такие переживания», – написала Анна Семак в соцсетях.

Еще по теме:
Жена Семака встретила «марш Сатаны» и ожидает наступления Апокалипсиса в Европе 35
Семака с женой задержали в аэропорту Мюнхена 70
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера ноября-декабря 11
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1765901367
Просто феерическая))
Ответить
АЛЕКС 58
1765902519
Теперь понятно почему сельдерей такой туповатый. Сама без мозгов,и ему все вынесла
Ответить
ScarlettOgusania
1765903664
по-моему, админы бомбы просто прикалываются, вынося посты Аннушки на общий обзор, мол, вот до чего сельдерей с морковкой могут довести, "функцию мозга" можете потерять, даже не побывав в Мюнхене...)
Ответить
Mirak92
1765904714
Просто вам мяса с семаком надо поесть, а то веганы умом не блещут
Ответить
Инсаров
1765906690
У Анны вообще все функции мозга отсутствуют! Это каким "овощем" надо быть, чтобы со всеми пакетами, чеками идти на tax free, зная, что по закону лимит на покупки 300 евро?! А в чемоданы не судьба была вещи сложить? Проконсультировалась бы у тех, кто по заграницам шастает, как они провозят. Ну ничего, теперь по Анапам и Геленджикам разъезжать будет. У нас ляпота!
Ответить
nik55
1765907464
похоже мозгов вообще нет у семейства
Ответить
шахта Заполярная
1765911492
Иногда нужно и промолчать, но это не про эту даму, для этого как раз хоть извилину надо иметь
Ответить
Интерес
1765912782
Вывод : очевидное лучше всего доходит через пинок под зад.
Ответить
Krics
1765916949
Семак,крут,баба без мозгов , уважуха.
Ответить
Балдерис
1765927766
Какая функция может быть при отсутствии мозга?
Ответить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
5
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 