Жена Семака встретила «марш Сатаны» и ожидает наступления Апокалипсиса в Европе

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделилась впечатлениями от шествия Крампусов в Мюнхене.

Крампус – персонаж из фольклора альпийского региона, «рождественский черт». Обычно его изображают как рогатое и косматое звероподобное чудище демонической внешности.

В некоторых регионах Европы, включая Баварию, в первую неделю декабря проходят шествия Крампусов: люди наряжаются в костюмы мифологического существа и бродят по улицам.

«Как Лермонтовская Тамань заговорила на немецком языке».

Иногда приходится прощаться с дорогими сердцу людьми и местами, расписавшись в своем решении, как на грустной картине Гогена – «Больше никогда…»

Предшествуют этому, как правило, события, не оставляющие тебе ни малейшего шанса оглянуться назад. Так случилось у нас с Европой в целом, но отдельной истории заслуживает Мюнхен – место моего больничного паломничества на протяжении многих лет.

Хочу отметить, что для нас Европа давно потеряла свою уникальность. Во многом это связано с тем, что Москва и Санкт-Петербург стали на порядок выше по уровню сервиса, чистоте, безопасности, качеству еды и ресторанов.

Накануне отъезда из Мюнхена, куда мы прилетели, в первую очередь, по медицинским вопросам, решили прогуляться по рождественскому базару, отметив святое воскресение. Центральная площадь возле ратуши оказалась плотно забита возбужденным народом.

Судя по ажиотажу, мы предполагали увидеть кого угодно – футболистов «Баварии», голливудских актеров в преддверии ожидаемой премьеры «Аватара-3», рок-звезд с рождественским концертом, но только не то, что предстало нашему взору…

Весь старый город оказался перекрыт, люди стояли на крышах, снимали происходящее на телефон. Издалека послышались странные звуки, похожие на гон дикого зверя на охоте… Стало любопытно. Толпа перед нами чуть расступилась. От увиденного мы испытали шок…

В это было невозможно поверить, если не увидеть собственными глазами. Охраняемые полицией, следующей за процессией по пятам, по улицам старого города двигался марш Сатаны. Колокола звонили как на Пасху. Перевернутая реальность.

Множество ряженых бесов с рогами, чудовищными, вымазанными сажей мордами и высунутыми длинными языками, радостно приветствовали толпу, лупя в барабаны и бубны, издавая нечеловеческие вопли. Все чистое и светлое, к чему наши глаза привыкли с детства, было перевернуто с ног на голову. Антиблагодать. Антисвятость…

Тяжелый дух, к которому люди тянулись в прямом смысле слова, надеясь соприкоснуться с тьмой, что-то получить от этого взаимодействия, изо всех сил пытались протиснуть маленьких детей навстречу демонам, чтобы их предводитель покровительственно возложил на крошечные головки свои когтистые лапы.

В этом «благословляющем» жесте, ощущалась какая-то обреченность, печать дальнейшего несчастья…. Приглашение во ад.

Мрачное шествие оказалось ежегодным фестивалем Крампус, на который зрители съезжаются специально, приезжают семьями из других городов. Судя по тому, как торжественно, с почестями здесь принимают бесов и как победоносно те прыгают среди людей – тар-тар вышел наружу, не скрывая истинное лицо.

Становится очевидно, что потерявшая нравственные ориентиры Европа как никогда близка к своему личному Апокалипсису», – написала Семак.