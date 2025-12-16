Введите ваш ник на сайте
  Жена Семака встретила «марш Сатаны» и ожидает наступления Апокалипсиса в Европе

Жена Семака встретила «марш Сатаны» и ожидает наступления Апокалипсиса в Европе

16 декабря, 12:42
47

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделилась впечатлениями от шествия Крампусов в Мюнхене.

Крампус – персонаж из фольклора альпийского региона, «рождественский черт». Обычно его изображают как рогатое и косматое звероподобное чудище демонической внешности.

В некоторых регионах Европы, включая Баварию, в первую неделю декабря проходят шествия Крампусов: люди наряжаются в костюмы мифологического существа и бродят по улицам.

«Как Лермонтовская Тамань заговорила на немецком языке».

Иногда приходится прощаться с дорогими сердцу людьми и местами, расписавшись в своем решении, как на грустной картине Гогена – «Больше никогда…»

Предшествуют этому, как правило, события, не оставляющие тебе ни малейшего шанса оглянуться назад. Так случилось у нас с Европой в целом, но отдельной истории заслуживает Мюнхен – место моего больничного паломничества на протяжении многих лет.

Хочу отметить, что для нас Европа давно потеряла свою уникальность. Во многом это связано с тем, что Москва и Санкт-Петербург стали на порядок выше по уровню сервиса, чистоте, безопасности, качеству еды и ресторанов.

Накануне отъезда из Мюнхена, куда мы прилетели, в первую очередь, по медицинским вопросам, решили прогуляться по рождественскому базару, отметив святое воскресение. Центральная площадь возле ратуши оказалась плотно забита возбужденным народом.

Судя по ажиотажу, мы предполагали увидеть кого угодно – футболистов «Баварии», голливудских актеров в преддверии ожидаемой премьеры «Аватара-3», рок-звезд с рождественским концертом, но только не то, что предстало нашему взору…

Весь старый город оказался перекрыт, люди стояли на крышах, снимали происходящее на телефон. Издалека послышались странные звуки, похожие на гон дикого зверя на охоте… Стало любопытно. Толпа перед нами чуть расступилась. От увиденного мы испытали шок…

В это было невозможно поверить, если не увидеть собственными глазами. Охраняемые полицией, следующей за процессией по пятам, по улицам старого города двигался марш Сатаны. Колокола звонили как на Пасху. Перевернутая реальность.

Множество ряженых бесов с рогами, чудовищными, вымазанными сажей мордами и высунутыми длинными языками, радостно приветствовали толпу, лупя в барабаны и бубны, издавая нечеловеческие вопли. Все чистое и светлое, к чему наши глаза привыкли с детства, было перевернуто с ног на голову. Антиблагодать. Антисвятость…

Тяжелый дух, к которому люди тянулись в прямом смысле слова, надеясь соприкоснуться с тьмой, что-то получить от этого взаимодействия, изо всех сил пытались протиснуть маленьких детей навстречу демонам, чтобы их предводитель покровительственно возложил на крошечные головки свои когтистые лапы.

В этом «благословляющем» жесте, ощущалась какая-то обреченность, печать дальнейшего несчастья…. Приглашение во ад.

Мрачное шествие оказалось ежегодным фестивалем Крампус, на который зрители съезжаются специально, приезжают семьями из других городов. Судя по тому, как торжественно, с почестями здесь принимают бесов и как победоносно те прыгают среди людей – тар-тар вышел наружу, не скрывая истинное лицо.

Становится очевидно, что потерявшая нравственные ориентиры Европа как никогда близка к своему личному Апокалипсису», – написала Семак.

  • Анна и Сергей Семак состоят в браке с 2008 года.
  • Также Анна Семак рассказала о своем задержании с мужем в аэропорту Мюнхена.

Источник: телеграм-канал mine dandelion wine
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (47)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1765881807
Штирлиц никогда ещё не был так близок к провалу. Тряпошница довела дело до цугундера. От баб одна польза - это физиология, всё остальное - сплошное, абсолютное и древнее зло.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1765882059
интересно, какое отношение эта дама и ее соцсети имеют отношение к футболу? или местным выкидышам ЕГЭ больше не о чем писать? )))
Ответить
АЛЕКС 58
1765882452
Кто берёт интервью у этой шизофренички?
Ответить
САДЫЧОК
1765882568
Дичь! А, сама эта особа летает за покупками в Мюнхен.Летала бы в Таджикистан. И всё это за бюджетные народные деньги.А, потом для идиотов говорит, как там всё хреново.И Семак тренер такой же-просто Недотренер!
Ответить
neveldomha
1765882682
То что у европейцев извращённое понимание религии, христианской морали, я с этим полностью согласен. Неужели нормальному человеку придет в голову соорудить храм и украсить его человеческими костями? Таже выставка в Австрии на христианскую тему "Сотвори себе кумира", где Иисус изображён в виде лягушки распятой на кресте. Вообщем надо держаться подальше от райского сада.
Ответить
Инсаров
1765885153
Видел семейное фото Семаков. У Анны все руки в татуировках. К моменту распространения христианства в мире татуировки стали использовать в качестве клейма: ими отмечали женщин лёгкого поведения. В Ветхозаветной книге Левит написано: "Не делайте нарезов на теле вашем, не накалывайте себе письмен"...
Ответить
Инсаров
1765886752
Суть праздничного мероприятия, описанного мадам, заключается в том, что Крампус - персонаж фольклора, приходит к детям, которые плохо себя ведут. Они проходят мимо хороших девочек и мальчиков, не замечая их. Всем безупречным, замечательным, похвальным достаются подарки, конфеты от Святого Николая. В общем, весёлое семейное Рождественское красочное мероприятие: остаток дохристианских обрядов. У нас, славян, - это сжигание на Масленицу чучела и колядование на Рождество... Ну, а мадам Семак - пример того, что с головой что - то надо делать.
Ответить
шахта Заполярная
1765892407
Живи и лечись дома, не хрен по помойкам лазить.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1765906955
Одно непонятно. Неужели такие мужья не могут объяснить своим дамам, что рот так широко не во всех случаях нужно открывать
Ответить
Балдерис
1765927298
С мозгами куриными да в гейропу? Это и есть Апокалипсис!
Ответить
  • Читайте нас: 