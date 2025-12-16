«Рубин» принял окончательное решение по Рахимову

В «Рубине» решили не увольнять главного тренера Рашида Рахимова.

«Рахимов остаeтся в «Рубине»! Всю неделю татарские медиа качали тему скорого увольнения владельца усадьбы в Тироле, но он справился. И, черт возьми, в какой уже раз!

Кажется, Рашида увольняют каждые полгода. И раз за разом он находит лоббистские силы сохраниться в клубе. Сейчас он не просто остаeтся на вторую часть сезона, но и, возможно, продлевает контракт. Настоящий магистр», – написал источник.