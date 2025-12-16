Юрист – о санкциях против «Лукойла»: «Спартаку» придется жить в этих условиях либо менять акционера»

Спортивный юрист Юрий Зайцев высказался о влиянии на «Спартак» санкций, под которые попал владелец клуба – компания «Лукойл».

– Для одного из российских клубов мы в свое время писали большое юридическое заключение о том, как функционировать в условиях санкций, но «Спартак» к нам по этому вопросу не обращался. Я думаю, что у красно-белых не настолько тяжелая ситуация. Они же не находятся сами в санкционном списке.

Если бы они там были, им бы пришлось функционировать в условиях ЦСКА и «Ахмата», что крайне сложно. А так как у них под санкции попал акционер, это немного попроще. Но, тем не менее, им станет тяжелее, чем раньше, потому что комплаенсы банков начнут докапываться, многие клубы могут отказываться от осуществления сделок. Им, конечно, будет тяжелее жить.

– Как «Спартак» может обойти возможные ограничения?

– А как из этого положения вышло «Динамо»? Основным акционером был ВТБ. Группа максимально оперативно и профессионально сработала, передав акции обществу «Динамо». Поэтому «Спартаку» придется либо жить в текущих условиях, понимая, что любая транзакция может находиться под риском, либо менять акционера. Дальше – вопрос к менеджменту «Спартака».