  • Главная
  • Новости
  • Юрист – о санкциях против «Лукойла»: «Спартаку» придется жить в этих условиях либо менять акционера»

Юрист – о санкциях против «Лукойла»: «Спартаку» придется жить в этих условиях либо менять акционера»

16 декабря, 13:23
7

Спортивный юрист Юрий Зайцев высказался о влиянии на «Спартак» санкций, под которые попал владелец клуба – компания «Лукойл».

– Для одного из российских клубов мы в свое время писали большое юридическое заключение о том, как функционировать в условиях санкций, но «Спартак» к нам по этому вопросу не обращался. Я думаю, что у красно-белых не настолько тяжелая ситуация. Они же не находятся сами в санкционном списке.

Если бы они там были, им бы пришлось функционировать в условиях ЦСКА и «Ахмата», что крайне сложно. А так как у них под санкции попал акционер, это немного попроще. Но, тем не менее, им станет тяжелее, чем раньше, потому что комплаенсы банков начнут докапываться, многие клубы могут отказываться от осуществления сделок. Им, конечно, будет тяжелее жить.

– Как «Спартак» может обойти возможные ограничения?

– А как из этого положения вышло «Динамо»? Основным акционером был ВТБ. Группа максимально оперативно и профессионально сработала, передав акции обществу «Динамо». Поэтому «Спартаку» придется либо жить в текущих условиях, понимая, что любая транзакция может находиться под риском, либо менять акционера. Дальше – вопрос к менеджменту «Спартака».

  • 23 октября Министерство финансов США ввело санкции верхнего уровня против нефтяной компании «Лукойл».
  • ПАО «Лукойл» в августе 2022 года приобрело 100% акций АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва», а также стадион клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
