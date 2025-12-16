Генич назвал главное событие 2025 года в российском футболе

Комментатор Константин Генич считает главным событием 2025 года в российском футболе завоевание чемпионства «Краснодаром».

– Главное событие 2025 года. Что это было?

– Чемпионство «Краснодара».

– Согласен.

– Всe-таки прервать гегемонию «Зенита», который шесть раз подряд выиграл [РПЛ] и «Краснодар» к этому был максимально близок год назад. Или уже почти полтора года назад, когда всe решалось вот этим моментом [с голом] Артура и ошибкой Песьякова. Они уже тогда могли стать чемпионами.