Комментатор Константин Генич считает главным событием 2025 года в российском футболе завоевание чемпионства «Краснодаром».
– Главное событие 2025 года. Что это было?
– Чемпионство «Краснодара».
– Согласен.
– Всe-таки прервать гегемонию «Зенита», который шесть раз подряд выиграл [РПЛ] и «Краснодар» к этому был максимально близок год назад. Или уже почти полтора года назад, когда всe решалось вот этим моментом [с голом] Артура и ошибкой Песьякова. Они уже тогда могли стать чемпионами.
- Победа в чемпионате России-2024/25 стала первой в истории «Краснодара».
- В сезоне-2023/24 «быки» остались вторыми. Чемпионом стал «Зенит» благодаря победному голу Артура в матче 30-го тура с «Ростовом» (2:1), ворота которого защищал Сергей Песьяков.
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»