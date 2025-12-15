Акинфеев выбрал лучший новогодний фильм

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в блиц-опросе, выбирая лучший фильм для просмотра в период новогодних праздников.

– «Ирония судьбы» или «Елки»?

– «Ирония судьбы».

– «Ирония судьбы» или «Один дома»?

– «Ирония судьбы».

– «Ирония судьбы» или «Гринч похититель рождества»?

– «Ирония судьбы».

– «Ирония судьбы» или «Бриллиантовая рука»?

– Ну, тут такая, двоякая тема, давайте «Бриллиантовая рука».

– «Бриллиантовая рука» или «Девчата»?

– Очень хороший фильм «Девчата», но «Бриллиантовая рука».

– «Бриллиантовая рука» или «Любовь и голуби»?

– Я фанат и того, и того но давайте «Любовь и голуби». Поменяем стратегию.

– «Любовь и голуби» или «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»?

– «Операция «Ы».

– «Операция «Ы» или «Служебный роман»?

– Тоже гениальный фильм, но оставлю «Операция «Ы».

– «Операция «Ы» или «Иван Васильевич меняет профессию»?

– «Иван Васильевич меняет профессию».

– «Иван Васильевич меняет профессию» или «Джентльмены удачи»?

– «Иван Васильевич меняет профессию».

– «Иван Васильевич меняет профессию» или «Морозко».

– «Иван Васильевич меняет профессию».