Акинфеев выбрал лучший новогодний фильм

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в блиц-опросе, выбирая лучший фильм для просмотра в период новогодних праздников.
– «Ирония судьбы» или «Елки»?
– «Ирония судьбы».
– «Ирония судьбы» или «Один дома»?
– «Ирония судьбы».
– «Ирония судьбы» или «Гринч похититель рождества»?
– «Ирония судьбы».
– «Ирония судьбы» или «Бриллиантовая рука»?
– Ну, тут такая, двоякая тема, давайте «Бриллиантовая рука».
– «Бриллиантовая рука» или «Девчата»?
– Очень хороший фильм «Девчата», но «Бриллиантовая рука».
– «Бриллиантовая рука» или «Любовь и голуби»?
– Я фанат и того, и того но давайте «Любовь и голуби». Поменяем стратегию.
– «Любовь и голуби» или «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»?
– «Операция «Ы».
– «Операция «Ы» или «Служебный роман»?
– Тоже гениальный фильм, но оставлю «Операция «Ы».
– «Операция «Ы» или «Иван Васильевич меняет профессию»?
– «Иван Васильевич меняет профессию».
– «Иван Васильевич меняет профессию» или «Джентльмены удачи»?
– «Иван Васильевич меняет профессию».
– «Иван Васильевич меняет профессию» или «Морозко».
– «Иван Васильевич меняет профессию».