Акинфеев выбрал лучший новогодний фильм

15 декабря, 23:34
18

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в блиц-опросе, выбирая лучший фильм для просмотра в период новогодних праздников.

– «Ирония судьбы» или «Елки»?

– «Ирония судьбы».

– «Ирония судьбы» или «Один дома»?

– «Ирония судьбы».

– «Ирония судьбы» или «Гринч похититель рождества»?

– «Ирония судьбы».

– «Ирония судьбы» или «Бриллиантовая рука»?

– Ну, тут такая, двоякая тема, давайте «Бриллиантовая рука».

– «Бриллиантовая рука» или «Девчата»?

– Очень хороший фильм «Девчата», но «Бриллиантовая рука».

– «Бриллиантовая рука» или «Любовь и голуби»?

– Я фанат и того, и того но давайте «Любовь и голуби». Поменяем стратегию.

– «Любовь и голуби» или «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»?

– «Операция «Ы».

– «Операция «Ы» или «Служебный роман»?

– Тоже гениальный фильм, но оставлю «Операция «Ы».

– «Операция «Ы» или «Иван Васильевич меняет профессию»?

– «Иван Васильевич меняет профессию».

– «Иван Васильевич меняет профессию» или «Джентльмены удачи»?

– «Иван Васильевич меняет профессию».

– «Иван Васильевич меняет профессию» или «Морозко».

– «Иван Васильевич меняет профессию».

Думбия определил лучшего игрока ЦСКА в 21-м веке
Акинфеев подвел итоги года: «Добавить бы ещe один трофей в эту коллекцию»
Ловчев наехал на тренера вратарей «Краснодара» за его слова про Акинфеева 10
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765831910
Хорошо что хоть без спорного мусора обошлись.Всё перечисленное можно скопом принимать.
Ответить
рылы
1765832291
просто факт №253, про "морозко", который эти скоты всё время показывают 1 января в 8 утра, когда пол-страны лежит в отрубе. это самый популярный новогодний фильм в чехии и словакии, популярнее, чем у нас — у них традиция его смотреть, как у нас иронию судьбы. но у них он показывается под названием Mrázik))
Ответить
ZAITZEFF2011
1765836602
Нужно узнать его любимые новогодник трусы
Ответить
СильныйМозг
1765852378
У него любимый фильм - Акенынев, руки-ножницы. :)))
Ответить
ScarlettOgusania
1765861615
больше удивляет тот факт, что в XXI веке снимают только сиквелы и ремейки с уже популярного кино прошлого века (из блиц-опроса) или пытаются переснять фильм с новыми актерами, но получается такое г...(((
Ответить
САДЫЧОК
1765866200
Консерватор-эдакий коммунист в душе.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1765869711
а почему желтый бомбардир не уточняет, в каких трусах Дырка решила встречать Новый год? это очень важно для всех болельщиков цска
Ответить
