Агенты подтвердили переход Веры в «Локомотив»

Переходом полузщитника Лукаса Веры в «Локомотив» занимается агент Теймур Лепсая.

Летом он уже работал с красно-зелеными и помог переходу эквадорского защитника Кристиана Рамиреса.

Вера ранее опубликовал у себя фото из аэропорта и самолета. Сегодня он пройдет медосмотр в Москве. Для аргентинца это уже третья попытка перейти к красно-зеленым.

«Первый раз полузащитник мог попасть в «Локомотив» еще из «Оренбурга» – тогда переход пытался оформить агент Лички Анатолий Николаев, но сделки не получилось.

Второй заход был летом и сорвался в самом конце. Переходом занимались агенты из «Ультимейт спорт». С Локо уже договорились, но в последний момент Веру перехватили в «Аль-Вахде». Вера тогда говорил, что только саудовский клуб проявил «серьeзную заинтересованность», а Галактионов намекал, что аргентинцу уже купили билеты в Москву, но он не сдержал слово.

В итоге «серьeзная заинтересованность» «Аль-Вахды» закончилась, так и не начавшись – Вера не провел за команду и матча, в сентябре контракт с футболистом разорвали», – написал источник.

Предстоящий переход игрока также подтвердил представитель агентства Score Futbol, с которым работает Вера.

«Да, это правда», – сказали в Score Futbol изданию «Евро-Футбол.Ру».