Гендиректор «Спартака» оценил перспективы россиян в команде

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о низкой результативности российских футболисстов в составе красно-белых.

По его словам, в клубе есть понимание, что они должны превращаться в звeзд.

– Активно обсуждалась новость, что в первом круге РПЛ за «Спартак» не забивали российские футболисты. Игорь Дмитриев оформил первый российский гол в дерби против ЦСКА. Беспокоит ли клуб положение российских игроков в команде?

– Группа атаки «Спартака» состоит таким образом. Она сформирована в основном из легионеров. Но забил Игорь Дмитриев, у Романа Зобнина были моменты в последних матчах. И мы с собой на сборы везeм целый ряд очень сильных ребят из второй команды, которые уже ездят с нами на матчи, но пока они не выходили на поле.

Но, безусловно, в клубе есть понимание, что российские игроки должны превращаться из звeздочек в звeзд и делать разницу на поле. Но это уже более долгосрочный проект.