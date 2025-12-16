Вердикт Верховного суда Швейцарии по делу «Ростова» и его бывшего игрока

Верховный суд Швейцарии вынес окончательное решение по разбирательству между «Ростовом» и экс-полузащитником команды Матиасом Норманном.
В марте 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал норвежца выплатить клубу РПЛ компенсацию в размере более 3 миллионов евро за нарушение при расторжении контракта. Норманн обжаловал это решение.
«Итоговое решение Верховного суда Швейцарии подтвердило правомерность позиции клуба и окончательно завершило спор», – говорится в заявлении пресс‑службы юридической компании «Клевер Консалт».
- Футболист в сентябре 2022 года перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В августе 2023‑го он покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта.
- 29-летний Норманн сейчас выступает за катарскую «Аль-Сайлию».
Источник: «Матч ТВ»