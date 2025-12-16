Вердикт Верховного суда Швейцарии по делу «Ростова» и его бывшего игрока

Верховный суд Швейцарии вынес окончательное решение по разбирательству между «Ростовом» и экс-полузащитником команды Матиасом Норманном.

В марте 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал норвежца выплатить клубу РПЛ компенсацию в размере более 3 миллионов евро за нарушение при расторжении контракта. Норманн обжаловал это решение.

«Итоговое решение Верховного суда Швейцарии подтвердило правомерность позиции клуба и окончательно завершило спор», – говорится в заявлении пресс‑службы юридической компании «Клевер Консалт».