Реакция «Ростова» на вердикт Верховного суда Швейцарии по делу Норманна

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров прокомментировал окончательное решение Верховного суда Швейцарии, рассматривавшего спор между клубом РПЛ и футболистом Матиасом Норманном.

В августе 2023 года норвежский полузащитник сбежал из России.

ФИФА обязала его компенсировать ростовчанам более 3 миллионов евро.

Хавбек попытался оспорить это решение в CAS, но суд встал на сторону клуба.

После этого Норманн обратился в Верховный суд Швейцарии, но и там его апелляцию отклонили.

«Наконец‑то эта история закончилась. Единственное, осталось получить денежные средства. В какой срок это будет происходить – никто не знает.

Если сам Норманн не заплатит, исполнителем будет выступать тот клуб, в котором он играет на данный момент [катарская «Аль‑Сайлия»].

В такой ситуации его клубу придется платить в обязательном порядке. Прецедент для России очень приятный в нынешних реалиях», – сказал Гончаров.