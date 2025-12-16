Введите ваш ник на сайте
Реакция «Ростова» на вердикт Верховного суда Швейцарии по делу Норманна

16 декабря, 15:47
12

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров прокомментировал окончательное решение Верховного суда Швейцарии, рассматривавшего спор между клубом РПЛ и футболистом Матиасом Норманном.

  • В августе 2023 года норвежский полузащитник сбежал из России.
  • ФИФА обязала его компенсировать ростовчанам более 3 миллионов евро.
  • Хавбек попытался оспорить это решение в CAS, но суд встал на сторону клуба.
  • После этого Норманн обратился в Верховный суд Швейцарии, но и там его апелляцию отклонили.

«Наконец‑то эта история закончилась. Единственное, осталось получить денежные средства. В какой срок это будет происходить – никто не знает.

Если сам Норманн не заплатит, исполнителем будет выступать тот клуб, в котором он играет на данный момент [катарская «Аль‑Сайлия»].

В такой ситуации его клубу придется платить в обязательном порядке. Прецедент для России очень приятный в нынешних реалиях», – сказал Гончаров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аль-Сайлия Ростов Норманн Матиас
Комментарии (12)
bes 2
1765889726
Ну вот- демократия в действии. Все по закону. А в России как суды решения выносят ? Ну все россияне знают.
Ответить
Цугундeр
1765890804
) Армяне всё пробили ,а Игорь возгордился ..
Ответить
рылы
1765891856
позор чеботинцу! люська, спрашиваешь, куда же уехать от этой связи? даю ответ - в магадан! будешь туда к своему любовнику ездить, если не выплатишь за него 3 ляма. гы-гы!
Ответить
MaxRnD
1765899991
Наши западные "партнёры" всем кагалом среди бела дня 300 лярдов $ решились сп..здить, а про такую мелочь, как долг Норманна, даже вспоминать по факту никто не станет, несмотря на положительное решение суда
Ответить
