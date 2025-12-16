Канчельскис сказал, что объединяет РПЛ и АПЛ

Андрей Канчельскис ответил, чем похожи друг на друга чемпионаты России и Англии.
«АПЛ и РПЛ объединяет плохое судейство. Мастерство исполнителей и уровень игры команд находятся на разных планетах, а вот по качеству работы арбитров они недалеко ушли друг от друга.
ВАР особо не улучшает ситуацию, а иногда только усугубляет. Теперь главный судья боится брать ответственность на себя в спорных эпизодах, всегда ждет подсказки от коллег. Уровень судейства надо поднимать обеим лигам», – сказал Канчельскис.
- Андрей поиграл в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон».
- Сейчас он возглавляет брянское «Динамо» из Второй лиги.
Источник: «РБ Спорт»