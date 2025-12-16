Кержаков: «Месси пришлось учить русский язык, чтобы со мной поговорить»

Александр Кержаков отшутился в ответ на вопрос про общение с Лионелем Месси.
- Российский форвард ранее выступал за «Севилью».
- Аргентинец до 2021 года играл за «Барселону».
– Вам удавалось пообщаться с Месси?
– Да.
– Как это было?
– Ну так… Он мне звонил – я сбрасывал. Ну такой – надоедает, если честно (улыбается).
– Ну правда? На поле после матча перекидывались словами?
– Ну так… О чем обычно говорят на поле? «Как дела»… Что я тебе могу сказать? Я и так испанский не знал – ему пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить.
Поэтому мучался, но что-то мне говорил по-русски. Я особо не обращал внимания.
Источник: ютуб-канал Fonbet