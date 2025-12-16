Новые данные о состоянии Алдонина, борющегося с раком

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о состоянии здоровья другого бывшего армейца Евгения Алдонина.

Футболист борется с раком поджелудочной железы.

Он говорил, что лечится в Германии.

Накануне для Алдонина собрали почти 3 млн рублей на благотворительном аукционе.

«Последний раз я видел Евгения летом. Мы, ветераны ЦСКА, периодически видимся. Сейчас у него проходит химиотерапия, были сделаны операции.

В последнем видео, которое я видел от нашего общего товарища, Евгений уже играл в бадминтон. Его нужно знать, он неугомонный. В последнее время, перед болезнью, он много играл в падел и даже поучаствовал в Медиалиге, хотя ему уже за 40.

Это человек, который не останавливается. Он – настоящий спортсмен, фанатик своего дела», – заявил Кузнецов.