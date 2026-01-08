Реакция тренера «Манчестер Юнайтед» на ничью с «Бернли»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер подвел итоги гостевого матча 21-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2).

«Разочарован тем, что мы не выиграли матч. Мы сделали более чем достаточно с точки зрения ударов, моментов, вынесенных с линии мячей. Не до конца понимаю, почему отменили гол Мартинеса. Думаю, если рассматривать результат 2:2 в контексте того, сделали ли мы достаточно для победы, то это расстраивает.

Когда ведешь 2:1, то хочется снять все вопросы, забить еще один гол. Но стоит отдать «Бернли» должное, хороший второй гол. Однако то, что мы пропустили и не забили третий, не победили 3:2 – разочаровывает. Мы старались, я доволен самоотдачей футболистов и уровнем их игры, но знаю, что они способны на большее.

Всегда можно сделать больше. Каждый раз, когда тебе забивают гол, это значит, что можно сделать больше. Мы проанализируем это и извлечем уроки.

Я поговорил с руководством клуб и буду возглавлять команду во время игры с «Брайтоном» [в Кубке Англии], а дальше посмотрим. Я уже не первый год нахожусь где-то рядом с первой командой. Я сосредоточен только на текущей работе, на следующем матче», – сказал Флетчер.