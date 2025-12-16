Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Два трансфера «Локомотива», Чалова не будет в ПАОКе, «ПСЖ» хочет игрока «Зенита» и другие новости

Два трансфера «Локомотива», Чалова не будет в ПАОКе, «ПСЖ» хочет игрока «Зенита» и другие новости

16 декабря, 01:23

Слишкович дал ответ махачкалинскому «Динамо»

«ПСЖ» заинтересовался игроком «Зенита»

«Локомотив» согласовал трансфер экс-игрока «Химок» и «Оренбурга» – известна его зарплата

Алдонин сделал заявление о лечении от рака – ему собрали крупную сумму на благотворительном аукционе

«ПСЖ» стер Сафонова с командного фото – Матвей отреагировал

ПАОК хочет избавиться от Чалова – есть комментарий агента

В Испании раскрыли позицию «Реала» по увольнению Хаби Алонсо

«Локомотив» выкупит игрока «Балтики» за 100 миллионов рублей

Юран и Тихий пожаловались в ФИФА на «Серик Беледиеспор»

Объявлены номинанты на премию The Best от ФИФА

Экс-жена Сафонова подала новые иски против вратаря «ПСЖ» из-за его здоровья

Источник: «Бомбардир»
