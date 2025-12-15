Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Сочи» готов платить 4 миллиона в год форварду, забивавшему «Реалу» и «Барселоне»

«Сочи» готов платить 4 миллиона в год форварду, забивавшему «Реалу» и «Барселоне»

15 декабря, 22:31
5

Стало известно об амбициозной трансферной цели «Сочи».

Клуб РПЛ хочет заполучить нападающего «Олимпиакоса» Аюба Эль-Кааби.

Сочинцы готовы платить ему 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.

«Олимпиакос» не намерен продавать форварда, рассчитывая продлить с ним контракт, истекающий 30 июня 2026 года.

В Греции Эль-Кааби зарабатывает 2,5 миллиона евро за сезон – больше всех в команде из Пирея.

  • Марокканец за 2,5 года в «Олимпиакосе» забил 75 голов и сделал 12 ассистов в 116 матчах.
  • На общем этапе Лиги чемпионов он поражал ворота «Реала» и «Барселоны».
  • Рыночная стоимость 32-летнего Эль-Кааби – 5 миллионов евро.

Источник: SDNA
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Олимпиакос Сочи Эль-Кааби Аюб
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чугунный скороход
1765828578
Я уж грешным делом подумал ,что речь о Федьке смолове...
Ответить
ZAITZEFF2011
1765836729
опять деньги отмывают
Ответить
RusPlan
1765852945
зенит платит будет?
Ответить
САДЫЧОК
1765864655
Ничего не поможет этим хитроуе@анам! Упустить Гуирирапу и Морено, и запачкаться с переходными играми -а точнее мутки с РФС и кланом нехороших людей-может только Недоклуб!
Ответить
