«Сочи» готов платить 4 миллиона в год форварду, забивавшему «Реалу» и «Барселоне»

Стало известно об амбициозной трансферной цели «Сочи».
Клуб РПЛ хочет заполучить нападающего «Олимпиакоса» Аюба Эль-Кааби.
Сочинцы готовы платить ему 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.
«Олимпиакос» не намерен продавать форварда, рассчитывая продлить с ним контракт, истекающий 30 июня 2026 года.
В Греции Эль-Кааби зарабатывает 2,5 миллиона евро за сезон – больше всех в команде из Пирея.
- Марокканец за 2,5 года в «Олимпиакосе» забил 75 голов и сделал 12 ассистов в 116 матчах.
- На общем этапе Лиги чемпионов он поражал ворота «Реала» и «Барселоны».
- Рыночная стоимость 32-летнего Эль-Кааби – 5 миллионов евро.
Источник: SDNA