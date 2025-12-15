«Сочи» готов платить 4 миллиона в год форварду, забивавшему «Реалу» и «Барселоне»

Стало известно об амбициозной трансферной цели «Сочи».

Клуб РПЛ хочет заполучить нападающего «Олимпиакоса» Аюба Эль-Кааби.

Сочинцы готовы платить ему 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.

«Олимпиакос» не намерен продавать форварда, рассчитывая продлить с ним контракт, истекающий 30 июня 2026 года.

В Греции Эль-Кааби зарабатывает 2,5 миллиона евро за сезон – больше всех в команде из Пирея.