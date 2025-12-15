Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов дал совет «Зениту» по продаже Педро

15 декабря, 20:33
11

Геннадий Орлов поделился мнением о потенциальном уходе Педро из «Зенита».

– Нужно ли «Зениту» сохранить Педро?

Идеальный вариант, чтобы он поиграл ещe два-три сезона, а потом… За него уже 30-40 миллионов [евро] хотели заплатить арабы. Но пока продавать не надо.

Пусть он ещe отдаст «Зениту». Вот с «Зенитом» выиграет золото, тогда [можно продавать].

  • 19-летний Педро в «Зените» с февраля 2024 года.
  • Его статистика: 76 матчей, 11 голов, 11 ассистов.
  • Рыночная стоимость бразильского вингера – 12 млн евро.

Еще по теме:
Орлов: «Не сомневался, что Карпин провалится в «Динамо» 4
Орлов – о «Спартаке»: «Есть, из чего сшить хороший костюмчик» 12
Орлов объяснил, почему «Зенит» «еле ползает» и «играет, как ветераны» 20
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Педро Орлов Геннадий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765820741
изначально у зенита было 50% прав на него, но мудрый медвед ещё летом прошлого года стал втихаря выкупать оставшуюся долю, в итоге логично доведя до того, что игрок полностью принадлежит клубу. коринтианс нам денег был должен, отдавать не хотели, рассчитались 20% акций, а потом зенит им заплатил за оставшееся. вышло недорого.
Ответить
Alemann
1765823949
Зениту, конечно, ужас как необходимы советы Орлова, что им делать с футболистом.
Ответить
NewLife
1765824756
Гена, если ты такой умный, почему ты такой бедный)))) шутка, без обиды))
Ответить
ZAITZEFF2011
1765836798
Мнение Орлова никто не спрашивал и не будет
Ответить
Каратель помойников
1765876851
Если ещё на 2-3 сезона останется и сельдерей будет тренировать,то ценник по пятерки упадет
Ответить
Главные новости
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
4
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 