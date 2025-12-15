Орлов дал совет «Зениту» по продаже Педро

Геннадий Орлов поделился мнением о потенциальном уходе Педро из «Зенита».

– Нужно ли «Зениту» сохранить Педро?

– Идеальный вариант, чтобы он поиграл ещe два-три сезона, а потом… За него уже 30-40 миллионов [евро] хотели заплатить арабы. Но пока продавать не надо.

Пусть он ещe отдаст «Зениту». Вот с «Зенитом» выиграет золото, тогда [можно продавать].