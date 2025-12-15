Президент РПЛ отшутился в ответ на вопрос об участии «Спартака» в чемпионской гонке

Президент РПЛ Александр Алаев не включил «Спартак» в число реальных претендентов на чемпионство по итогам сезона-2025/26.

– С турнирной таблицей именно то, что надо. Могу только порадоваться, что мы уходим на зимнюю паузу, знаете, как бывало в прошлых сезонах, когда один клуб был значительно сильнее других, отрыв бывал и шесть очков. А сколько команд участвует в чемпионской гонке?

– По-вашему, сколько команд участвует в чемпионской гонке?

– Пять.

– «Спартак» не участвует?-

-А я сказал «пять» (смеется).