Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Европейская сборная может сыграть с Россией в 2026 году

Сегодня, 14:56
2

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев допустил проведение товарищеской встречи со сборной России в следующем году.

«В этом году игра со сборной России невозможна – у нашей команды матчи отбора к чемпионату мира и игры Лиги наций.

На данный момент общение между нашими федерациями на этот счет не ведется.

Когда возможен этот матч? В следующем году. Возможно, летом», – сказал Котев.

  • Сегодня Россия примет Замбию на «ВТБ Арене» в Москве.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало игры – в 20:00 мск.
  • Ранее россияне разгромили Гренаду со счетом 5:0.

Еще по теме:
Губерниев высказался о матче Россия – Замбия 4
Кержаков назвал самого сильного соперника России за последние годы
Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Болгария. Первая лига Товарищеские матчи Россия Болгария
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1742904672
Что там будет в 2026 г. никто не знает...
Ответить
алдан2014
1742906341
Вилами на воде...Каков вопрос,таков ответ
Ответить
Главные новости
Губернатор Федорищев обратился к Осинькину на встрече с «Крыльями Советов»
15:15
1
Европейская сборная может сыграть с Россией в 2026 году
14:56
2
Отбывший дисквалификацию Погба выбрал новый клуб
14:28
Губерниев высказался о матче Россия – Замбия
14:14
4
Фанаты «Спартака» могут отказаться от бойкота матчей Кубка России
13:02
8
Трент согласовал контракт с «Реалом»
12:43
1
Ледяхов дал оценку словам Глушенкова: «У него не всe в порядке с головой и с языком»
12:21
11
Кержаков назвал самого сильного соперника России за последние годы
11:45
Бразильские клубы заинтересовались вингером «Спартака»
11:29
6
Названы сроки возвращения Гарсии в общую группу «Спартака»
11:06
1
Все новости
Все новости
Вратарь «Крыльев Советов» рискует пропустить остаток сезона
13:47
Силкин – о неудачах «Динамо»: «Когда был Берия, он ходил на стадион и команду побаивались»
13:31
1
Глушаков считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России
13:13
3
Погорелов назвал клуб РПЛ, которому «хана»
12:39
1
Ледяхов дал оценку словам Глушенкова: «У него не всe в порядке с головой и с языком»
12:21
11
Селихов оценил шансы «Спартака» на титул
12:13
Бразильские клубы заинтересовались вингером «Спартака»
11:29
6
Названы сроки возвращения Гарсии в общую группу «Спартака»
11:06
1
Козлов рассказал об эмоциях от победы над «Зенитом»
10:57
Адвокат Ефремова высказался о возвращении актера на матчи «Спартака»
10:48
1
Угаров – о словах Глушенкова: «Это сверхнаглость»
10:34
22
Батраков отреагировал на слова о том, что он «зазвездился»
10:12
3
Хомуха объяснил, почему Глушенкова не нужно сажать в запас
09:51
6
Миранчук сравнил РПЛ и чемпионат Швейцарии
09:30
1
Канчельскис оценил форму Глушенкова
09:00
7
Денисов отреагировал на отсутствие приглашения в сборную России
08:16
4
Карпин назвал неудобство жизни в Москве
08:02
8
Петржела сказал, что «Зениту» делать с Глушенковым
07:46
24
Кафанов назвал российского форварда, который был намного талантливее Дзюбы: «Но Артем смог выжать из себя все»
01:11
3
Тренер Замбии объяснил отсутствие футболистов из топ-5 лиг Европы в заявке на матч с Россией
00:58
2
Карпин высказался о дефиците центральных защитников в сборной России
00:36
2
Агент Гурцкая одним словом описал характер Дзюбы
00:24
Тренер Замбии Грант ответил, как изменилась Москва за 17 лет
00:12
Черчесов рассказал, как намеренно дезинформировал сборную Испании перед матчем ЧМ-2018
Вчера, 23:45
3
Инвестор «Химок» рассказал, когда закроет все долги
Вчера, 23:35
1
Карпин: «Онопко – скуф вообще конченый»
Вчера, 23:23
2
Агент Гурцкая раскрыл, почему Осинькин остался тренером «Крыльев Советов»
Вчера, 23:00
1
Карпин ответил, где ему комфортнее – в Ростове-на-Дону или Москве
Вчера, 22:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 