Европейская сборная может сыграть с Россией в 2026 году

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев допустил проведение товарищеской встречи со сборной России в следующем году.

«В этом году игра со сборной России невозможна – у нашей команды матчи отбора к чемпионату мира и игры Лиги наций.

На данный момент общение между нашими федерациями на этот счет не ведется.

Когда возможен этот матч? В следующем году. Возможно, летом», – сказал Котев.