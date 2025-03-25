Европейская сборная может сыграть с Россией в 2026 году

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев допустил проведение товарищеской встречи со сборной России в следующем году.
«В этом году игра со сборной России невозможна – у нашей команды матчи отбора к чемпионату мира и игры Лиги наций.
На данный момент общение между нашими федерациями на этот счет не ведется.
Когда возможен этот матч? В следующем году. Возможно, летом», – сказал Котев.
- Сегодня Россия примет Замбию на «ВТБ Арене» в Москве.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало игры – в 20:00 мск.
- Ранее россияне разгромили Гренаду со счетом 5:0.
Источник: Sport24