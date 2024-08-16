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Черчесов отреагировал на информацию о назначении в болгарский клуб

16 августа 2024, 08:01
2

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении в «Лудогорец».

– Извините за поздний звонок, но вы действительно уже в Болгарии как утверждают местные издания?

– Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из «Лудогорца» ко мне не обращался – а даже если бы обратились бы, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это все берется?!

  • Ранее сообщалось, что Черчесов находится в Разграде и в ближайшее время возглавит «Лудогорец».
  • 15 августа Георги Дерменджиев был отправлен в оставку с поста главного тренера клуба после вылета от «Карабаха» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команду временно возглавил экс-футболист «Амкара» Захари Сираков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Болгария. Первая лига Лудогорец Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Таврида
1723789312
Черчесов не успел дать отбой на вызов, когда на заднем фоне прозвучало: - И така, господин Черчесов, решихте ли?
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zigbert
1723818374
Журналюги вообще бесчинствуют.
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