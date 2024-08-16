Черчесов отреагировал на информацию о назначении в болгарский клуб

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении в «Лудогорец».

– Извините за поздний звонок, но вы действительно уже в Болгарии как утверждают местные издания?

– Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из «Лудогорца» ко мне не обращался – а даже если бы обратились бы, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это все берется?!