Черчесов отреагировал на информацию о назначении в болгарский клуб

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении в «Лудогорец».
– Извините за поздний звонок, но вы действительно уже в Болгарии как утверждают местные издания?
– Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из «Лудогорца» ко мне не обращался – а даже если бы обратились бы, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это все берется?!
- Ранее сообщалось, что Черчесов находится в Разграде и в ближайшее время возглавит «Лудогорец».
- 15 августа Георги Дерменджиев был отправлен в оставку с поста главного тренера клуба после вылета от «Карабаха» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команду временно возглавил экс-футболист «Амкара» Захари Сираков.
Источник: «Спорт-Экспресс»