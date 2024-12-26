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    • В Болгарии ответили, будет ли матч со сборной России в 2025 году

    В Болгарии ответили, будет ли матч со сборной России в 2025 году

    Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев рассказал, когда возможна товарищеская встреча со сборной России.

    – Президент РФС заявил, что в марте следующего года Россия может сыграть с европейской сборной. И Болгария – одна из команд, которая свободна в мартовскую паузу. Этот матч возможен?

    – Нет. В марте у нас игры Лиги наций и товарищеский матч с Россией невозможен. Но мы бы могли сыграть в июне следующего года.

    Общение с разными федерациями ведется, но с РФС никаких контактов по поводу возможной товарищеской игры пока нет.

    На данный момент наши федерации обсуждают многие темы, которые никак не связаны с возможной игрой.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1735218774
    Вот это мощь целая Болгария играющая на уровне той же Сирии
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