В Болгарии ответили, будет ли матч со сборной России в 2025 году

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев рассказал, когда возможна товарищеская встреча со сборной России.
– Президент РФС заявил, что в марте следующего года Россия может сыграть с европейской сборной. И Болгария – одна из команд, которая свободна в мартовскую паузу. Этот матч возможен?
– Нет. В марте у нас игры Лиги наций и товарищеский матч с Россией невозможен. Но мы бы могли сыграть в июне следующего года.
Общение с разными федерациями ведется, но с РФС никаких контактов по поводу возможной товарищеской игры пока нет.
На данный момент наши федерации обсуждают многие темы, которые никак не связаны с возможной игрой.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
- Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.