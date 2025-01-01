«Ростов» предлагал 1 миллион евро за защитника «Левски»

«Ростов» был готов заплатить 1 миллион евро за покупку защитника «Левски» Майкона. По данным Sport24, софийцы отклонил предложение. Существует вероятность, что российский клуб может вернуться с новым предложением по бразильцу.

24-летний левый защитник Майкон провел за «Левски» 16 матчей в нынешнем сезоне и отдал 1 голевую передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 500 тысяч евро.

Контракт Майкона с болгарским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Год назад «Ростов» приобрел у «Левски» нападающего Роналдо.