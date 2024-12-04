Европейская сборная ждет предложения о проведении матча с Россией

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев допустил проведение товарищеской встречи со сборной России.

«Делегация из РФС была на празднике столетия нашей Федерации в Софии. Мы пообщались с российскими коллегами по разным вопросам.

Возможен ли матч сборных Болгарии и России в следующем году? В пятницу мы будем общаться по возможному матчу наших команд.

РФС может написать нам письмо с предложением об этой игре», – сказал Котев.