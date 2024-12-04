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  • Европейская сборная ждет предложения о проведении матча с Россией

Европейская сборная ждет предложения о проведении матча с Россией

4 декабря 2024, 21:21
8

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев допустил проведение товарищеской встречи со сборной России.

«Делегация из РФС была на празднике столетия нашей Федерации в Софии. Мы пообщались с российскими коллегами по разным вопросам.

Возможен ли матч сборных Болгарии и России в следующем году? В пятницу мы будем общаться по возможному матчу наших команд.

РФС может написать нам письмо с предложением об этой игре», – сказал Котев.

  • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
  • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
  • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Болгария. Первая лига Товарищеские матчи Россия Болгария
Комментарии (8)
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...уефан
1733337284
...я так понимаю, к нам очередь выстраивается, слухи о щедрости нашей РФС аж до Европы дошли)...
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VVM1964
1733340397
Деньги лишними не бывают - так решили в Болгарской федерации ! ))... Осталось отрегулировать цену вопроса ...
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BRO_football
1733347934
Щас какой-нибудь футболист сборной Болгарии ныть начнёт. Публично откажется от игры со сборной России. Болгарская федерация обосрётся и отменит своё предложение.
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Dim On
1733350104
А эта европейская страна сама не хочет предложить? Аль обосрались?
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Борис34684
1733361128
Никак болгары подмерзать стали и вспомнили о России. Думаю здесь чистая политика, дружественными действиями и не пахнет.
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