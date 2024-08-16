В «Лудогорце» отреагировали на новость о приглашении Черчесова

Генеральный директор «Лудогорца» Ангел Петричев высказался о смене главного тренера команды.

Сообщалось, что клуб собирается назначить Станислава Черчесова вместо уволенного Георгия Дерменджиева.

«Это неправда. Станислав Черчесов – мой друг, мы на связи много лет, но мы не рассматриваем его на пост главного тренера, он не опция для нас, потому что он сейчас работает в сборной Казахстана.

Наша последняя встреча была во время сбора в Австрии. Вы знаете, болгарские медиа пишут всякое, и когда у нас кризис, Станислава делают фаворитом на пост главного тренера но эта информация неверна», – заявил Петричев.