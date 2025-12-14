Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельщики назвали «грабительскими» цены на билеты на ЧМ-2026

Болельщики назвали «грабительскими» цены на билеты на ЧМ-2026

Вчера, 21:55
1

Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) опубликовала заявление по поводу цен на билеты на ЧМ-2026. Организованные фанаты считают их «грабительскими».

Болельщики подсчитали, что за посещение всех матчей одной сборной от первого матча до финала придется отдать минимум 6900 долларов. Это в пять раз больше, чем на ЧМ-2022.

Вместе с тем впервые в истории ЧМ цены на матчи не фиксированы на все игры, а зависят от привлекательности встречающихся соперников.

«Это грандиозное предательство традиций чемпионата мира, игнорирующее вклад болельщиков в это событие.

Мы призываем ФИФА немедленно прекратить продажу билетов, провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и изменить цены на билеты», – написала FSE.

При подаче заявки на проведение ЧМ организаторы обещали, что билеты на матчи будут стоить от 21 доллара.

  • Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
  • Впервые ЧМ пройдет в трех странах: США, Мексике, Канаде.
  • Титул будет защищать Аргентина.

Еще по теме:
Анчелотти предложат новый контракт со сборной Бразилии
Символическая сборная из игроков РПЛ на ЧМ-2026 2
8 самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2026 2
Источник: FSE
Чемпионат мира
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1765740103
А это всё Газпром виноват . Ну фсяжстраназнаит !
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Лига 1. «Марсель» победил «Монако», Головина заменили
00:51
Серия A. «Ювентус» победил «Болонью» в гостях
00:40
Экс-президент «Локомотива» назвал тренера, который может привести «Спартак» к чемпионству
00:10
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»
Вчера, 23:45
Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»
Вчера, 23:24
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Вчера, 23:11
1
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются арбитры РПЛ
Вчера, 22:46
3
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
Вчера, 22:37
Червиченко – о Талалаеве: «Смирительная рубашка оставалась нетронутой всего один тур»
Вчера, 22:23
2
Все новости
Все новости
Болельщики назвали «грабительскими» цены на билеты на ЧМ-2026
Вчера, 21:55
1
Анчелотти предложат новый контракт со сборной Бразилии
13 декабря
Символическая сборная из игроков РПЛ на ЧМ-2026
11 декабря
2
8 самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2026
11 декабря
2
Черчесов – о сборной России на ЧМ: «Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически»
9 декабря
Goal назвал главного фаворита ЧМ-2026
7 декабря
Реакция Адвоката на группу для Кюрасао с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром
7 декабря
1
Колыванов уничижительно высказался об Узбекистане на ЧМ-2026
6 декабря
4
Тухелю не понравилась жеребьевка ЧМ-2026
6 декабря
7
Тренер Португалии прокомментировал попадание на Узбекистан на ЧМ-2026
6 декабря
1
«Шоу фриков»: тренер Норвегии – о жеребьевке ЧМ-2026
6 декабря
2
Трамп – о ЧМ-2026: «Будет величайшее событие в истории человечества»
6 декабря
8
Определено, на какой стадии ЧМ-2026 могут встретиться Месси и Роналду
5 декабря
1
Стало известно, с кем сыграет Украина в случае выхода на ЧМ-2026
5 декабря
10
Боярский раскритиковал ФИФА: «Суки, уроды»
5 декабря
16
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
5 декабря
4
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря
25
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
5 декабря
2
ФотоТрамп получил специальную награду от ФИФА
5 декабря
5
10 главных звезд, которые сыграют на ЧМ-2026
5 декабря
2
Трамп получит первую Премию мира ФИФА
5 декабря
17
Венгер определил фаворита ЧМ-2026
5 декабря
1
Стало известно, посетит ли Трамп жеребьевку ЧМ-2026
5 декабря
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
4 декабря
1
ФотоLego представила конструктор в виде трофея ЧМ-2026
3 декабря
ФотоСборная Португалии показала форму к ЧМ-2026
3 декабря
ФИФА может дать дополнительные полномочия ВАР на ЧМ-2026
2 декабря
2
Суперкомпьютер определил главного фаворита ЧМ-2026
1 декабря
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 