Болельщики назвали «грабительскими» цены на билеты на ЧМ-2026

Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) опубликовала заявление по поводу цен на билеты на ЧМ-2026. Организованные фанаты считают их «грабительскими».

Болельщики подсчитали, что за посещение всех матчей одной сборной от первого матча до финала придется отдать минимум 6900 долларов. Это в пять раз больше, чем на ЧМ-2022.

Вместе с тем впервые в истории ЧМ цены на матчи не фиксированы на все игры, а зависят от привлекательности встречающихся соперников.

«Это грандиозное предательство традиций чемпионата мира, игнорирующее вклад болельщиков в это событие.

Мы призываем ФИФА немедленно прекратить продажу билетов, провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и изменить цены на билеты», – написала FSE.

При подаче заявки на проведение ЧМ организаторы обещали, что билеты на матчи будут стоить от 21 доллара.