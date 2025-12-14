Болельщики назвали «грабительскими» цены на билеты на ЧМ-2026

Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) опубликовала заявление по поводу цен на билеты на ЧМ-2026. Организованные фанаты считают их «грабительскими».
Болельщики подсчитали, что за посещение всех матчей одной сборной от первого матча до финала придется отдать минимум 6900 долларов. Это в пять раз больше, чем на ЧМ-2022.
Вместе с тем впервые в истории ЧМ цены на матчи не фиксированы на все игры, а зависят от привлекательности встречающихся соперников.
«Это грандиозное предательство традиций чемпионата мира, игнорирующее вклад болельщиков в это событие.
Мы призываем ФИФА немедленно прекратить продажу билетов, провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и изменить цены на билеты», – написала FSE.
При подаче заявки на проведение ЧМ организаторы обещали, что билеты на матчи будут стоить от 21 доллара.
- Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
- Впервые ЧМ пройдет в трех странах: США, Мексике, Канаде.
- Титул будет защищать Аргентина.