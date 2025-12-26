Введите ваш ник на сайте
Гасилин предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2026

26 декабря, 19:19

Экс-зенитовец Алексей Гасилин подвел итоги 2025 года для сборной России.

– Ничего особенного не случилось. Сборная при Карпине играет хорошо, есть много побед. Надеюсь, в ближайшем будущем мы вернемся на международную арену. Хочется посмотреть там на новое поколение.

Мы не играем в рамках соревновательного футбола сейчас. Работа Карпина со сборной России, думаю, всех устраивает. А вот совмещение – это неправильно. В 2026 году все должно быть только лучше.

– На ЧМ-2026 будут достаточно слабые группы. Как бы там выглядела наша сборная?

– Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, то мы бы точно их обыграли. Мы бы как минимум вышли в 1/8 финала.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Источник: Metaratings
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Гасилин Алексей
