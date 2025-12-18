Колосков сказал, могут ли российские команды вернуться на турниры в 2026 году

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков не рассчитывает на возвращение российских команд на турниры в 2026 году.
«Мы можем вернуться в 2028-2029 годах, теоретически и в 2027 году. Всe будет зависеть от того, какой именно договор будет подписан и какие условия в нeм будут прописаны. Это ключевой момент.
Пока рано называть точные даты, но как только закончатся боевые действия, можно будет разговаривать о полном возвращении», – сказал Колосков.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Они проводят с иностранными командами товарищеские матчи и могут играть с ними в неофициальных турнирах.
Источник: «Советский спорт»