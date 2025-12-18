Введите ваш ник на сайте
Колосков сказал, могут ли российские команды вернуться на турниры в 2026 году

Сегодня, 09:34
1

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков не рассчитывает на возвращение российских команд на турниры в 2026 году.

«Мы можем вернуться в 2028-2029 годах, теоретически и в 2027 году. Всe будет зависеть от того, какой именно договор будет подписан и какие условия в нeм будут прописаны. Это ключевой момент.

Пока рано называть точные даты, но как только закончатся боевые действия, можно будет разговаривать о полном возвращении», – сказал Колосков.

  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Они проводят с иностранными командами товарищеские матчи и могут играть с ними в неофициальных турнирах.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Лига чемпионов Колосков Вячеслав
Комментарии (1)



Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
темирхан
1766048439
нет не могут! и в ближайшие 5 лет точно. так что СБОРНУЮ можно спокойно закрывать!
Ответить
