Колосков сказал, могут ли российские команды вернуться на турниры в 2026 году

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков не рассчитывает на возвращение российских команд на турниры в 2026 году.

«Мы можем вернуться в 2028-2029 годах, теоретически и в 2027 году. Всe будет зависеть от того, какой именно договор будет подписан и какие условия в нeм будут прописаны. Это ключевой момент.

Пока рано называть точные даты, но как только закончатся боевые действия, можно будет разговаривать о полном возвращении», – сказал Колосков.