Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава иранского футбола высказался о том, что команде придется провести матч в честь ЛГБТ*

Глава иранского футбола высказался о том, что команде придется провести матч в честь ЛГБТ*

Сегодня, 21:08
1

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж недоволен, что матч 3-го тура чемпионата мира-2026 против Египта по решению ФИФА будет посвящен ЛГБТ*.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы матч с нашим участием проходил в цветах радуги. Мы будем это предотвращать, и мы этого добьемся», – считает Тадж.

  • В Иране предусмотрено наказание за гомосексуализм вплоть до смертной казни.
  • В Египте гомосексуализм тоже запрещен.
  • Решение об ЛГБТ*-матче было принято до того как стало известно, что в нем сыграют именно Египет и Иран. Так вышло в результате жеребьевки.

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Еще по теме:
Овчинников назвал условие для участия России в ЧМ-2026
Неймар пообещал забить в финале ЧМ-2026
Белый дом давал ФИФА указания, как должна выглядеть Премия мира для Трампа 5
Источник: AS
Чемпионат мира Иран Египет
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766686561
казалось бы: при чём здесь спартачи?
Ответить
Главные новости
ФотоХоланд раскрыл свой реальный вес
21:59
Зенитовец Эракович ответил на предложение «Црвены Звезды»
21:45
Украинский министр – о партнерстве Сафонова и Забарного: «Ситуацию нужно разрешить, это некомфортно для всех»
21:26
2
Форвард «Динамо» переходит в «Спартак», несмотря на угрозы от Степашина
20:53
4
Игрок «Балтики» может стать частью обмена Дивеева на Гонду
20:25
3
Карпин обвинил Сафонова в упущенной победе: «Из-за тебя не выиграли»
19:43
1
В Бразилии сообщили о скором уходе Жерсона из «Зенита»
19:20
20
Президент «Урала» прокомментировал свое пребывание на скамейке во время матчей
18:44
Определено открытие года в российском футболе
18:33
Реакция Бубнова на нового тренера «Спартака»
18:14
5
Все новости
Все новости
Глава иранского футбола высказался о том, что команде придется провести матч в честь ЛГБТ*
21:08
1
Овчинников назвал условие для участия России в ЧМ-2026
22 декабря
Неймар пообещал забить в финале ЧМ-2026
21 декабря
Белый дом давал ФИФА указания, как должна выглядеть Премия мира для Трампа
19 декабря
5
Колосков сказал, могут ли российские команды вернуться на турниры в 2026 году
18 декабря
1
Фигу назвал четырех фаворитов ЧМ-2026
15 декабря
Болельщики назвали «грабительскими» цены на билеты на ЧМ-2026
14 декабря
4
Анчелотти предложат новый контракт со сборной Бразилии
13 декабря
Символическая сборная из игроков РПЛ на ЧМ-2026
11 декабря
2
8 самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2026
11 декабря
2
Черчесов – о сборной России на ЧМ: «Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически»
9 декабря
Goal назвал главного фаворита ЧМ-2026
7 декабря
Реакция Адвоката на группу для Кюрасао с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром
7 декабря
1
Колыванов уничижительно высказался об Узбекистане на ЧМ-2026
6 декабря
5
Тухелю не понравилась жеребьевка ЧМ-2026
6 декабря
7
Тренер Португалии прокомментировал попадание на Узбекистан на ЧМ-2026
6 декабря
1
«Шоу фриков»: тренер Норвегии – о жеребьевке ЧМ-2026
6 декабря
2
Трамп – о ЧМ-2026: «Будет величайшее событие в истории человечества»
6 декабря
8
Определено, на какой стадии ЧМ-2026 могут встретиться Месси и Роналду
5 декабря
1
Стало известно, с кем сыграет Украина в случае выхода на ЧМ-2026
5 декабря
10
Боярский раскритиковал ФИФА: «Суки, уроды»
5 декабря
16
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
5 декабря
4
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря
25
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
5 декабря
2
ФотоТрамп получил специальную награду от ФИФА
5 декабря
5
10 главных звезд, которые сыграют на ЧМ-2026
5 декабря
2
Трамп получит первую Премию мира ФИФА
5 декабря
17
Венгер определил фаворита ЧМ-2026
5 декабря
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 