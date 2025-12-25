Глава иранского футбола высказался о том, что команде придется провести матч в честь ЛГБТ*

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж недоволен, что матч 3-го тура чемпионата мира-2026 против Египта по решению ФИФА будет посвящен ЛГБТ*.
«Мы не заинтересованы в том, чтобы матч с нашим участием проходил в цветах радуги. Мы будем это предотвращать, и мы этого добьемся», – считает Тадж.
- В Иране предусмотрено наказание за гомосексуализм вплоть до смертной казни.
- В Египте гомосексуализм тоже запрещен.
- Решение об ЛГБТ*-матче было принято до того как стало известно, что в нем сыграют именно Египет и Иран. Так вышло в результате жеребьевки.
* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Источник: AS