Анчелотти предложат новый контракт со сборной Бразилии

Конфедерация бразильского футбола (CBF) начала переговоры о продлении контракта с главным тренером национальной команды Карло Анчелотти.

Они начались в последние недели по обоюдному согласию сторон. CBF хочет до старта ЧМ-2026 продлить срок соглашения с итальянцем до 2030 года. При этом в организации заверили тренера, что решение не будет зависеть от того, как команда сыграет на ближайшем мундиале.

Внутри CBF планируют вести переговоры без спешки. Они возобновятся с середины января, но в оргнизации уже знают о намерениях специалиста

Анчелотти уже получает самую высокую зарплату в мире среди тренеров сборных – около 10 миллионов евро в год (63,4 миллиона реалов). Текущий контракт также включает бонус в размере 5 миллионов евро (31,7 миллиона реалов), если Бразилия выиграет чемпионат мира-2026.

66-летний Анчелотти не скрывает своего желания остаться. Он доволен тем, что работа в сборной Бразилии дает больше свободного времени, которой он распределяет между Рио-де-Жанейро и семьей, живущей в Канаде.

По оценке CBF, тренер уже сделал достаточно, чтобы вернуть национальную команду на правильный путь, создав конкурентоспособную команду, и повысил ожидания от нее на ЧМ-2026.