  Черчесов – о сборной России на ЧМ: «Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически»

Черчесов – о сборной России на ЧМ: «Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически»

Сегодня, 12:01

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, на что могла бы претендовать национальная команда на ЧМ-2026.

– Смотрели жеребьевку чемпионата мира?

– Видел группы мимоходом. Честно говоря, времени нет найти на трансляцию пару часов, это все-таки не спортивное соревнование. Посмотрел на группы, нас не увидел – смысла дальше изучать нет.

– Есть какие-то ожидания от чемпионата мира? Может, фавориты?

– Пока никаких. Ближе к чемпионату мира и посмотрим. Сейчас нужно самим работать по планам, они сверстаны – тренировки, игры, сборы.

– Если бы современная молодая и бегущая сборная России играла на чемпионате мира, она могла бы претендовать на что-то серьезное?

– Вы обратились с этим вопрос по неправильному адресу. Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически. Эта команда, как вы говорите, молодая и бегущая, если будет играть на таком уровне – мы сможем что-то оценивать всерьез. Теоретически рассуждать можно, конечно, о чем угодно, но вы знаете, что слово «если» я не люблю.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Черчесов возглавлял сборную России в 2016–2021 годах. Он руководил национальной командой на ЧМ-2018.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
