Два игрока «Реала» получили травмы в матче с «Атлетиком»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга и защитник «сливочных» Трент Александер-Арнольд получили повреждения в гостевом матче 19-го тура Примеры с «Атлетиком» (3:0).

Игрок сборной Франции травмировал лодыжку левой ноги после фола со сторон вингера хозяев Алекса Беренгера и был заменен на 69-й минуте встречи.

Ранее из-за повреждения на 55-й минуте у «Реал» был заменен и Трент.

После первоначального обследования в клубе обеспокоены травмами обоих игроков.

«Оба случая вызывают тревогу», – сказал источник.

Сегодня Трент и Камавинга пройдут дополнительное обследование, по результатам которого будут установлены окончательные диагнозы.