Капитан «Барсы» Араухо может больше не сыграть за клуб из-за проблем с психикой

У защитника «Барселоны» Рональда Араухо психологические проблемы.
Уругвайский футболист перенес несколько приступов повышенной тревоги. Его состояние описывается как эмоционально-опустошенное.
«Все серьезнее, чем кажется. Ситуация Араухо очень серьезная, и посмотрим, сыграет ли он снова за «Барселону», – сказал комментатор Хуанма Кастаньо.
- Ранее сообщалось, что Араухо попросил у «Барсы» время на психологическое восстановление.
- 26-летний игрок провел в этом сезоне 11 матчей, в которых забил 2 гола.
Источник: COPE