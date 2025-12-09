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  • Капитан «Барсы» Араухо может больше не сыграть за клуб из-за проблем с психикой

Капитан «Барсы» Араухо может больше не сыграть за клуб из-за проблем с психикой

9 декабря 2025, 18:08
3

У защитника «Барселоны» Рональда Араухо психологические проблемы.

Уругвайский футболист перенес несколько приступов повышенной тревоги. Его состояние описывается как эмоционально-опустошенное.

«Все серьезнее, чем кажется. Ситуация Араухо очень серьезная, и посмотрим, сыграет ли он снова за «Барселону», – сказал комментатор Хуанма Кастаньо.

  • Ранее сообщалось, что Араухо попросил у «Барсы» время на психологическое восстановление.
  • 26-летний игрок провел в этом сезоне 11 матчей, в которых забил 2 гола.

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Источник: COPE
Испания. Примера Барселона Араухо Рональд
Комментарии (3)
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Max-Min-vkontakte
1765293530
стрессы - они такие..(
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Spartak_forv@
1765294147
Скорейшего восстановления и возвращения былой формы
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DeStar
1765298390
может что-то конкретное случилось? в семье там или что-то такое?.. с чего так то вышло
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