Капитан «Барсы» Араухо может больше не сыграть за клуб из-за проблем с психикой

У защитника «Барселоны» Рональда Араухо психологические проблемы.

Уругвайский футболист перенес несколько приступов повышенной тревоги. Его состояние описывается как эмоционально-опустошенное.

«Все серьезнее, чем кажется. Ситуация Араухо очень серьезная, и посмотрим, сыграет ли он снова за «Барселону», – сказал комментатор Хуанма Кастаньо.