В «Реале» определились с возможным назначением Зидана

Журналист Cadena SER Ману Карреньо рассказал, что руководители «Реала» пока не хотят увольнять главного тренера команды Хаби Алонсо.

При этом Зинедин Зидан точно не станет заменой для испанского специалиста.

«В «Реале» есть ощущение, что они не хотят увольнять Хаби Алонсо, пока не останется никакого другого выбора. Его уважают за то, чего он достиг за короткое время на посту главного тренера, и за то, каким он был игроком в составе «Реала», но в футболе главное – результат.

Вчера вечером состоялось совещание с некоторыми членами совета директоров «Реала». Мини-саммит, экстренное заседание, потому что они понимают, что ситуация очень сложная, серьезный кризис с точки зрения результатов и игры. На том заседании некоторые члены совета высказались за увольнение Хаби Алонсо, в то время как другие высказались за сохранение спокойствия.

В качестве временной меры есть два человека, которые могли бы занять это место. Это не Зинедин Зидан, он не возглавит «Реал», – сказал Карреньо.