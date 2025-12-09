Введите ваш ник на сайте
В «Реале» определились с возможным назначением Зидана

Сегодня, 13:30

Журналист Cadena SER Ману Карреньо рассказал, что руководители «Реала» пока не хотят увольнять главного тренера команды Хаби Алонсо.

При этом Зинедин Зидан точно не станет заменой для испанского специалиста.

«В «Реале» есть ощущение, что они не хотят увольнять Хаби Алонсо, пока не останется никакого другого выбора. Его уважают за то, чего он достиг за короткое время на посту главного тренера, и за то, каким он был игроком в составе «Реала», но в футболе главное – результат.

Вчера вечером состоялось совещание с некоторыми членами совета директоров «Реала». Мини-саммит, экстренное заседание, потому что они понимают, что ситуация очень сложная, серьезный кризис с точки зрения результатов и игры. На том заседании некоторые члены совета высказались за увольнение Хаби Алонсо, в то время как другие высказались за сохранение спокойствия.

В качестве временной меры есть два человека, которые могли бы занять это место. Это не Зинедин Зидан, он не возглавит «Реал», – сказал Карреньо.

  • «Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании с 36 очками после 16 туров. Отставание от «Барселоны» составляет 4 очка.
  • Зинедин Зидан был главным тренером мадридцев в 2016–2018 и 2019–2021 годах.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Реал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 10 декабря 2025
Мбаппе сломал палец в матче с «Сельтой» 1
Игрок основы «Реала» выбыл на 4 месяца 2
Источник: Cadena SER
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин Алонсо Хаби
Главные новости
ФотоБердыев – фанатам махачкалинского «Динамо»: «Вы вообще не нужны команде»
14:17
Орлов назвал лучшую команду в РПЛ – это не «Зенит»
14:08
Ловчев наехал на тренера вратарей «Краснодара» за его слова про Акинфеева
13:55
Тихонов уволен из клуба Первой лиги
13:21
4
Агент предположил, кого может подписать ЦСКА
13:03
В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера
12:53
8
Быстров – о 18-м туре РПЛ: «Судьи опять обосрались»
12:42
3
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 200 миллионов
12:29
1
Агент рассказал о предложениях по Гонду у «Зенита»
12:23
Россияне высказались об ужесточении лимита на легионеров
11:41
5
В «Реале» определились с возможным назначением Зидана
13:30
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 200 миллионов
12:29
1
Мбаппе сломал палец в матче с «Сельтой»
Вчера, 18:11
1
Игрок основы «Реала» выбыл на 4 месяца
Вчера, 16:31
2
Раскрыты слова Винисиуса в адрес судьи после двух удалений «Реала»
Вчера, 14:36
3
«Реал» может уволить Алонсо 10 декабря – мадридцы хотят пригласить Клоппа или Зидана
Вчера, 14:01
11
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Сельты»
Вчера, 09:32
2
Алонсо пожаловался на судейство после поражения «Реала» от «Сельты»
Вчера, 08:16
Примера. «Реал» проиграл дома «Сельте» (0:2), два игрока мадридцев получили красные карточки
Вчера, 00:59
2
Примера. «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3) с хет-триком Феррана
6 декабря
«Барселона» может усилить атаку действующим чемпионом мира
6 декабря
1
Фото18-летний Ямаль сообщил, что предпочитает женщин постарше
5 декабря
14
«Барса» продлила контракт с игроком основы на 6 лет
5 декабря
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
4 декабря
22
Защитник «Реала» Трент выбыл на длительный срок из-за травмы
4 декабря
Два игрока «Реала» получили травмы в матче с «Атлетиком»
4 декабря
Алонсо прокомментировал первую победу «Реала» в Примере за 4 матча
4 декабря
У Мбаппе 25 голов в 20 матчах сезона – лишь один игрок «Реала забивал столько же
3 декабря
1
Примера. «Реал» разгромил «Атлетик», у Мбаппе 2+1
3 декабря
1
ФотоTransfermarkt указал депрессию в качестве травмы защитника «Барселоны»
3 декабря
1
В «Барселоне» высказались о возвращении Месси
3 декабря
ФотоПретенденты на звание лучшего игрока 2025 года от Globe Soccer Awards
3 декабря
1
Основной полузащитник «Барселоны» получил травму
3 декабря
Стало известно, уволит ли «Реал» Алонсо при неудаче в матче с «Атлетиком»
3 декабря
Симеоне назвал игрока «Барселоны», который достоин «Золотого мяча»
3 декабря
1
Флик прокомментировал игру «Барселоны» с «Атлетико»
3 декабря
1
Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (3:1) и оторвалась от «Реала» на 4 очка
3 декабря
4
«Барселона» приняла решение по 37-летнему Левандовски
2 декабря
