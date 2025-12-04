Алонсо прокомментировал первую победу «Реала» в Примере за 4 матча

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги гостевого матча 19-го тура Примеры с «Атлетиком» (3:0).

До этой встречи мадридцы закончили вничью 3 игры подряд в чемпионате Испании.

«Это был важный матч. Хотели прервать серию. Мы приехали с необходимой подготовкой и хладнокровием.

Команда провела очень цельный матч. Это наша самая совершенная игра, да ещe и на таком требовательном стадионе. Теперь нам нужно продолжать в том же духе.

[О голах Мбаппе и настрое команды]. Килиан в прекрасной форме, мобилен и отлично взаимодействует с Вини. Команда вышла играть на победу с первых минут. Было важно вернуться к победам в гостевых матчах, а в воскресенье мы снова сыграем дома.

[О сейвах Куртуа]. Неудивительно, что он делает решающие сейвы. Он позволил нам сохранить преимущество и продолжить игру.

[Об Арда Гюлере, вышедшем на замену]. Конечно, он совместим с Джудом [Беллингемом]. Он провел три матча подряд, а мы играем каждые три дня. Решение было принято исключительно ради сегодняшнего матча.

[О разговорах с командой после встречи Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»]. Сегодняшний день есть сегодняшний день, это самое главное. Игра команды, коллективный уровень, то, как мы контролировали игру. Всe было очень стабильно.

После ничьей в Жироне это был важный момент, а теперь нам нужно подумать о матче с «Сельтой». Расписание настолько плотное, что не позволяет думать о чeм-то другом», – сказал Алонсо.