Алонсо пожаловался на судейство после поражения «Реала» от «Сельты»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал работу арбитров в домашнем матче 15-го тура Примеры с «Сельтой» (0:2).

«Решения судьи выбивали нас из колеи. Он не обращал внимание на затяжки времени, это сбивало наш ритм, и он был очень снисходителен.

Не знаю насчeт удаления Каррераса, карточка была очень спорной. Мне это не понравилось, она нас выбила из-под контроля. В эти отрезки мы выпадали из игры. Мне не понравилось судейство», – сказал Алонсо.