Президент «Реала» Перес заявил, что в Испании произошел самый серьезный скандал в современном футболе

Президент «Реала» Флорентино Перес снова высказался о «деле Негрейры».

Хосе Мария Негрейра – бывший вице-президент технического судейского комитета Испании (СТА).

«Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год. За 17 лет он получил от каталонцев более 7,5 млн евро.

Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.

«Больше всего мы обеспокоены судейством. Дело Негрейры – это чрезвычайно серьезно. Мы требуем справедливости. Совершенно непонятно, почему официальные органы оставили «Реал» в одиночестве в этой борьбе.

Это самый серьезный скандал в современном футболе. Мы знаем, что за технические отчеты судей было заплачено более 8 миллионов евро. Это подчеркивает необходимость радикальных перемен.

Не забывайте, что судья, проводивший расследование по этому делу, охарактеризовал ситуацию как системную коррупцию. И «Барса» признала, что выплаты производились, потому что это было выгодно.

Почему? Какова была цель? «Реал» продолжит настаивать на этом вопросе, и средства массовой информации играют решающую роль», – заявил Перес.