Президент «Реала» Перес заявил, что в Испании произошел самый серьезный скандал в современном футболе

Президент «Реала» Флорентино Перес снова высказался о «деле Негрейры».
- Хосе Мария Негрейра – бывший вице-президент технического судейского комитета Испании (СТА).
- «Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год. За 17 лет он получил от каталонцев более 7,5 млн евро.
- Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.
«Больше всего мы обеспокоены судейством. Дело Негрейры – это чрезвычайно серьезно. Мы требуем справедливости. Совершенно непонятно, почему официальные органы оставили «Реал» в одиночестве в этой борьбе.
Это самый серьезный скандал в современном футболе. Мы знаем, что за технические отчеты судей было заплачено более 8 миллионов евро. Это подчеркивает необходимость радикальных перемен.
Не забывайте, что судья, проводивший расследование по этому делу, охарактеризовал ситуацию как системную коррупцию. И «Барса» признала, что выплаты производились, потому что это было выгодно.
Почему? Какова была цель? «Реал» продолжит настаивать на этом вопросе, и средства массовой информации играют решающую роль», – заявил Перес.