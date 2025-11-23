Президент «Реала» Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре – это ненормально»

Президент «Реала» Флорентино Перес упомянул «дело Негрейры» на клубной ассамблее.

Хосе Мария Негрейра – бывший вице-президент технического судейского комитета Испании (СТА).

«Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год. За 17 лет он получил от каталонцев более 7,5 млн евро.

Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.

«Уровень испанского судейства неприемлем. Это позор, что ФИФА не выбрала ни одного арбитра из Испании на недавний клубный чемпионат мира.

И, конечно, это ненормально, что «Барселона» выплатила вице-президенту судейского корпуса более 8 миллионов евро в течение минимум 17 лет.

Какова бы ни была причина [этих выплат]. Это вице-президент по судейству, у которого были важные обязанности.

Это период, который случайно совпадает с лучшими результатами «Барселоны» в Испании», – заявил Перес.