Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Реала» Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре – это ненормально»

Президент «Реала» Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре – это ненормально»

Сегодня, 15:30

Президент «Реала» Флорентино Перес упомянул «дело Негрейры» на клубной ассамблее.

  • Хосе Мария Негрейра – бывший вице-президент технического судейского комитета Испании (СТА).
  • «Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год. За 17 лет он получил от каталонцев более 7,5 млн евро.
  • Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.

«Уровень испанского судейства неприемлем. Это позор, что ФИФА не выбрала ни одного арбитра из Испании на недавний клубный чемпионат мира.

И, конечно, это ненормально, что «Барселона» выплатила вице-президенту судейского корпуса более 8 миллионов евро в течение минимум 17 лет.

Какова бы ни была причина [этих выплат]. Это вице-президент по судейству, у которого были важные обязанности.

Это период, который случайно совпадает с лучшими результатами «Барселоны» в Испании», – заявил Перес.

Еще по теме:
В «Реале» произойдет громкая отставка
Раскрыты слова Флорентино Переса из раздевалки «Реала» после 2:5 от «Атлетико» 2
Фанаты «Реала» попросили вернуть 40-летнего Роналду 2
Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Перес Флорентино
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
12
Президент «Реала» Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре – это ненормально»
15:30
РПЛ. «Крылья Советов» уверенно обыграли «Ростов» (2:0) и покинули зону стыков
15:00
2
В Испании Батракова назвали «Русским царем» и сравнили с Месси
14:55
4
ВидеоЗаявление «Спартака» по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
14:40
9
Титов заявил, что Карасев в матче «Спартак» – ЦСКА совершил преступление
14:20
15
Реакция Мостового на победу «Спартака» над ЦСКА
13:50
5
Игрок, из-за которого поссорились Федун и Галицкий, завершил профессиональную карьеру в 23 года
13:03
1
Фанаты «Спартака» оскорбляли на стадионе болельщиц ЦСКА: «Столько матов я давно не слышала»
12:38
25
Карасева призвали завершить судейскую карьеру
12:29
4
Все новости
Все новости
Примера. «Барселона» крупно победила в класико (4:0) в 1-м матче после возвращения на «Камп Ноу»
Вчера, 20:21
В Испании оценили перспективы Карпина найти работу в Примере
Вчера, 17:51
1
Президенту Ла Лиги грозит увольнение из-за «Барселоны»
21 ноября
4
Флик ответил, нужен ли ему Месси в «Барселоне»
21 ноября
1
Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернется в клуб
20 ноября
1
Куртуа ответил, в чем Мбаппе уступает Роналду
20 ноября
Топ-3 вратарей мира по версии Куртуа
20 ноября
1
Месси не хотел покидать «Барсу»: «С удовольствием провел бы всю карьеру там»
20 ноября
2
Игрок «Реала» не побоялся назвать Месси лучшим в мире
19 ноября
1
«Барселона» попросила Левандовского не забивать голы
19 ноября
4
Защитник «Реала» получил травму в сборной
19 ноября
Лунин ответил на обвинения в отказе выступать за сборную Украины
18 ноября
5
«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу»
17 ноября
Гвардиола ответил на предложение стать президентом «Барселоны»
17 ноября
1
В «Реале» произойдет громкая отставка
14 ноября
Агент Захаряна высказался об интересе «ПСЖ» к игроку
14 ноября
Мбаппе оценил шансы забить 1000 голов и догнать Роналду
14 ноября
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
13 ноября
1
«Реал» выбрал между двумя французскими защитниками
13 ноября
Фото«Реал» впервые за 70 лет переименовал домашний стадион
12 ноября
5
«Барселона» выбрала нового форварда на замену Левандовскому
12 ноября
4
Стало известно, когда Левандовски может завершить карьеру
11 ноября
Родриго снова задумался об уходе из «Реала»
10 ноября
ФотоРеакция «Барселоны» на визит Месси на «Камп Ноу»
10 ноября
Подробности визита Месси на стадион «Барселоны»
10 ноября
4
«Атлетико» анонсировал смену владельцев
10 ноября
Еще один основной игрок «Реала» выбыл из-за мышечной травмы
10 ноября
«Реал» назвал диагноз травмированного Вальверде
10 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 