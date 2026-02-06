Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Трент может вернуться в АПЛ

Сегодня, 20:20

Правый защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд не может адаптироваться в Испании.

В связи с этим не исключен уход английского футболиста по окончании сезона-2025/26.

«Ливерпуль» от возвращения собственного воспитанника наотрез отказался.

За ситуацией следит «Манчестер Сити» Также есть интерес к игроку со стороны «Баварии».

  • В июне Трент перешел в «Реал» из «Ливерпуля» на правах свободного агента.
  • Он сделал 3 ассиста в 16 матчах.
  • Контракт англичанина действует до 2031 года.
  • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

Еще по теме:
Арбелоа попросил летнего новичка «Реала» уйти из клуба 2
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо 3
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании 1
Источник: TeamTalk
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Ливерпуль Манчестер Сити Бавария Александер-Арнольд Трент
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» разгромил «Зенит» – 3:0!
21:10
7
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду
21:09
ФотоАкинфеев вручил Карвальо подарок от ЦСКА
20:57
ВидеоСоболев не забил «Краснодару» с метра в пустые ворота
20:38
8
Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита»
20:03
2
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд
19:53
7
Карвальо – о новичке ЦСКА: «Очень сильный защитник»
19:30
ФотоДжорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
19:14
Женские юношеские сборные Эстонии и Литвы получили технические поражения за отказ играть с Беларусью
18:58
10
Романцев предложил решение спора о лучшем бомбардире в истории сборной России
18:25
2
Все новости
Все новости
Трент может вернуться в АПЛ
20:20
Кержаков определил причину увольнения Хаби Алонсо из «Реала»
14:14
4
ФотоТоп-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
12:30
1
ФотоТоп-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
11:25
2
ФотоТоп-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
10:20
4
ФотоТоп-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
09:15
6
«Реал» хочет забрать звезду «Манчестер Сити»
00:46
Сын Симеоне объяснил, почему отказался от написания фамилии на футболке «Атлетико»
00:01
В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа
Вчера, 22:49
Месси определился с позицией по вмешательству в выборы президента «Барселоны»
Вчера, 20:20
1
Левандовски может остаться в «Барселоне», но при одном условии
Вчера, 19:21
1
Ямаль решился на цифровой детокс
Вчера, 17:51
6
Экс-игрок «Барсы» признался в любви «Реалу»: «Мне приходилось врать»
Вчера, 14:44
3
ФотоИспанский клуб подписал воспитанника «Краснодара», отчисленного из клуба
Вчера, 12:10
5
В «Аль-Хиляле» оценили вариант с подписанием Винисиуса
Вчера, 09:34
Фото15-летний сын Березуцкого сменил команду внутри Испании
4 февраля
8
Шалимов ответил, в чем «Барселона» лучше «Реала»
4 февраля
ФотоВинисиус выложил фото с Ким Кардашьян
3 февраля
5
«Сосьедад» резко изменил риторику насчет Захаряна
3 февраля
6
«Реал» заблокировал переход своего защитника в клуб АПЛ
3 февраля
1
Фото«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
Фото«Атлетико» купил нигерийского нападающего за 35 миллионов
2 февраля
Тер Стеген может вернуться в «Барселону» через две недели после ухода в «Жирону»
2 февраля
2
В Испании раскрыли, на какой срок выбыл Беллингем
2 февраля
2
ФотоТренер «Реала» оценил игру Винисиуса с «Райо Вальекано» – бразилец поцеловал эмблему клуба после гола
1 февраля
Тренер «Райо Вальекано» отказался говорить о судействе после матча с «Реалом»
1 февраля
Тренер «Реала» прокомментировал победу над «Райо Вальекано», добытую на 90+10-й минуте
1 февраля
1
Примера. «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» на 90+10-й минуте
1 февраля
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 