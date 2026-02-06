Трент может вернуться в АПЛ

Правый защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд не может адаптироваться в Испании.
В связи с этим не исключен уход английского футболиста по окончании сезона-2025/26.
«Ливерпуль» от возвращения собственного воспитанника наотрез отказался.
За ситуацией следит «Манчестер Сити» Также есть интерес к игроку со стороны «Баварии».
- В июне Трент перешел в «Реал» из «Ливерпуля» на правах свободного агента.
- Он сделал 3 ассиста в 16 матчах.
- Контракт англичанина действует до 2031 года.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
Источник: TeamTalk