Трент может вернуться в АПЛ

Правый защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд не может адаптироваться в Испании.

В связи с этим не исключен уход английского футболиста по окончании сезона-2025/26.

«Ливерпуль» от возвращения собственного воспитанника наотрез отказался.

За ситуацией следит «Манчестер Сити» Также есть интерес к игроку со стороны «Баварии».