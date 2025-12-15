Миранчук рассказал о самой дорогой вещи в гардеробе: «Закрыл глаза и прислонил карту»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признался, что в Италии купил очень дорогую куртку.

– Это зимняя куртка. Я ее купил (по скидке) за 6 тысяч (евро).

– Скидка была процентов 70?

– Я был в «Торино», и от клуба давали хорошую скидку в этот бутик. Я подумал: «Одна зимняя куртка на все мои года не помешает». Поэтому я закрыл глаза и прислонил карту.

– А тебе сложно даются дорогие траты?

– Ну, я, конечно, за такие деньги вещи не покупаю. Я люблю, что лукавить, шопинг. Это всегда мне нравилось. Но такие покупки обдумываются дважды.