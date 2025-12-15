Миранчук рассказал о самой дорогой вещи в гардеробе: «Закрыл глаза и прислонил карту»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признался, что в Италии купил очень дорогую куртку.
– Это зимняя куртка. Я ее купил (по скидке) за 6 тысяч (евро).
– Скидка была процентов 70?
– Я был в «Торино», и от клуба давали хорошую скидку в этот бутик. Я подумал: «Одна зимняя куртка на все мои года не помешает». Поэтому я закрыл глаза и прислонил карту.
– А тебе сложно даются дорогие траты?
– Ну, я, конечно, за такие деньги вещи не покупаю. Я люблю, что лукавить, шопинг. Это всегда мне нравилось. Но такие покупки обдумываются дважды.
- 30-летний Миранчук в «Атланте» с 2024 года.
- Его статистика: 50 матчей, 11 голов, 7 ассистов.
- До этого российский хавбек выступал за «Аталанту», «Торино», «Локомотив».
Источник: «Коммент.Шоу»