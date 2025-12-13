Миранчук ответил, загнивает ли Америка

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил внутреннюю ситуацию в США.

– Игорь Лещук тут понавысказывал по поводу Америки. Ты читал то, что он говорит?

– Нет, нет.

– Ну, во-первых, что шаурма вкуснее в Москве, чем в Америке, и вообще поесть там нормально нельзя. Могу тебе цитату дать: «В Америке я все больше обращаю внимание, что у них далеко не все идеально. Нормально покушать в Америке – проблема, здесь сложно найти хорошее место, чтобы можно было правильно поесть. У них много заведений фастфудов, хот-доги с булками на каждом углу, в Москве даже шаурма вкуснее. Официантам на тебя все равно». Ну и потом там в аэропорту у него… Короче, прямо загнивает Америка.

– Я бы не сказал бы, что она загнивает, но все перечисленное в принципе по делу, могу подтвердить. Но так как американцы не знают, как по-другому, какая может быть еда другая, какое может быть обслуживание в ресторанах другое, в отелях… Поэтому я могу списать это только на то, что их устраивает, как у них в стране, им это нравится. Не осведомлены, как бывает в других странах. А тем более если мы сравниваем с Москвой – мало какие города сравнятся с Москвой.