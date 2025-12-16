Орлов осудил болельщиков «Спартака» за любовь к Промесу

Геннадий Орлов раскритиковал спартаковских фанатов из-за Квинси Промеса.

«У нас немножко люди… Есть же фраза из церковных книг: «Не сотвори себе кумира». И люди готовы игроку все простить, когда влюблены в него, когда он забивает.

Как московский «Спартак» простил этого преступника, который сбежал в Дубай, как его… Квинси Промес! Хотели, чтоб он возвратился, «мы не выдадим его в Голландию».

И это только ради того, чтобы он забивал голы за «Спартак»… Ну, ребята, есть же какие-то общечеловеческие ценности и понятия. Если он преступник, что делать?!» – сказал Орлов.