Орлов осудил болельщиков «Спартака» за любовь к Промесу

16 декабря, 19:30
19

Геннадий Орлов раскритиковал спартаковских фанатов из-за Квинси Промеса.

«У нас немножко люди… Есть же фраза из церковных книг: «Не сотвори себе кумира». И люди готовы игроку все простить, когда влюблены в него, когда он забивает.

Как московский «Спартак» простил этого преступника, который сбежал в Дубай, как его… Квинси Промес! Хотели, чтоб он возвратился, «мы не выдадим его в Голландию».

И это только ради того, чтобы он забивал голы за «Спартак»… Ну, ребята, есть же какие-то общечеловеческие ценности и понятия. Если он преступник, что делать?!» – сказал Орлов.

  • Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.

Орлов сравнил игроков из России и Украины: «Забарный играет в «ПСЖ»! У нас нет футболистов такого уровня» 24
Орлов: «Зениту» лучше взять не Баринова, а Кисляка» 16
Орлов дал совет «Зениту» по продаже Педро 11
Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Орлов Геннадий
Цугундeр
1765904614
Да хрен с Промеской.. Геннадий с.... Твою биографию вообще лучше не вспоминать. Дружба в дёсны с Невзоровым,предательство и подхалимаж к вышесосущим,попытка стать гендиректором СПб ТВ.. Тюлень вездесущий,во все времена, и при всех провластных кашалотах.
Ответить
NewLife
1765905004
Старый хрыч, не суди и не судим будешь. Помоги Венделу с чемоданами и учи не нас, а его нравственности. Вспомни Стрельцова, моралист.
Ответить
Skull_Boy
1765906801
И это глаголит черт, который ешкается в десны с иноагентом
Ответить
ySS
1765908210
Старый маразматик
Ответить
шахта Заполярная
1765910920
Не стоит обращать внимания на этого, как его там, с птичий фамилией, тут подсказали, Орлов. Зависть гена плохое качество. Промеса будут помнить, а тебя через пару секунд забудут, если на вентилятор перестанешь кидать
Ответить
FCSpartakM
1765911814
Да всем плевать, что там сделал Промес. Влут из Урала сбил ребенка на смерть и кто вообще о нем вспоминает. Это же не звезда и это не Спартак. Обычный популизм. Я очень сомневаюсь, что Гена хоть рот открыл, если бы это был Халк. Хотя тут далеко идти не надо. Чел нылся, что Кокорина посадили https://bombardir.ru/news/574713-Orlov-o-Kokorine-i-Mamaeve-Dlya-menya-eto-pozor-nashey-sudebnoy-sistemy-Rebyat-ubili-s-tochki-zreniya-futbola
Ответить
Everest13
1765912547
То что творят игроки вне поля, фанатов не должно волновать, это Промес засветился а сколько ситуаций мы не знаем , не все же ангелочки))), а вот то что футболист нужный был этого не отнять.... Нам зрелище важней, чем обстановка вне поля....
Ответить
Krics
1765916443
Генка,Спартак это не для тебя,"не суди и сам судим не будешь".Антоха имел твою Зинку во все щели.ихмо.
Ответить
Krics
1765916675
Каждое чмо готово париться за счёт СПАРТАКА.
Ответить
Каратель помойников
1765965504
Какой морально принципиальный человек...прям через край хлещет мораль .а не хочет ли тов.орлов осудить своего администратора (в бытность гены-игрочишки никчемного) ,когда дам с низкой социальной ориентацией собирали по Ленинграду и селили в гостиницу к приезжей команде.
Ответить
