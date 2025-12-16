Щенников подвел итоги карьеры: «Немногие могут таким похвастаться»

Георгий Щенников высказался о своей карьере. Сегодня он объявил о ее завершении.

Футболисту сейчас 34 года.

Он 20 лет провел в ЦСКА – с 2003-го по 2023-й.

После ухода из московского клуба Щенников занялся недвижимостью.

В его активе 10 матчей за сборную России.

– Довольны своей карьерой?

– Абсолютно! Я был чемпионом России, выигрывал Суперкубок и Кубок страны, поиграл в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы, ездил на чемпионат мира – немногие могут таким похвастаться.

– Самый яркий момент карьеры.

– Назову два события: поездки на Евро и чемпионат мира. Хоть на чемпионате мира я не сыграл, но попасть в такую атмосферу – мечта!

И на всю жизнь запомню чемпионские моменты с ЦСКА и игры в Лиге чемпионов. Мне будет не стыдно рассказать об этом детям и молодым футболистам.