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    • Стало известно, чем занимается пребывающий 1,5 года без клуба Щенников

    Стало известно, чем занимается пребывающий 1,5 года без клуба Щенников

    Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников карьеру не закончил. Об этом сообщил агент игрока Сергей Пушкин.

    – Чем сейчас занимается Щенников? Он занимается бизнесом, мой партнер. Это бизнес, который абсолютно не связан с футболом.

    – Тогда с чем он связан?

    – С коммерческой, торговой недвижимостью. У нас интересная история, компаньоны – и Алан Дзагоев, и Виктор Васин.

    – Георгий еще надеется вернуться в футбол?

    – Он поддерживает форму, тренируется. Бывают же разные истории – вдруг что появится, тогда он откликнется.

    • Щенников покинул ЦСКА летом 2023 года и с тех пор находится без клуба.
    • 33-летний игрок всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Щенников – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.12.2024 20:57
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