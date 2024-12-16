Стало известно, чем занимается пребывающий 1,5 года без клуба Щенников

Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников карьеру не закончил. Об этом сообщил агент игрока Сергей Пушкин.

– Чем сейчас занимается Щенников? Он занимается бизнесом, мой партнер. Это бизнес, который абсолютно не связан с футболом.

– Тогда с чем он связан?

– С коммерческой, торговой недвижимостью. У нас интересная история, компаньоны – и Алан Дзагоев, и Виктор Васин.

– Георгий еще надеется вернуться в футбол?

– Он поддерживает форму, тренируется. Бывают же разные истории – вдруг что появится, тогда он откликнется.