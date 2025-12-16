Щенников рассказал о своем бизнесе: «Пришел к этому к 28 годам»

Защитник Георгий Щенников ответил на вопросы о деньгах, бизнесе и хобби.

Футболисту сейчас 34 года. Сегодня он объявил о завершении карьеры.

Щенников 20 лет провел в ЦСКА – с 2003-го по 2023-й.

В его активе 10 матчей за сборную России.

– Чем сейчас занимаетесь?

– Недвижимостью. Еще по ходу карьеры начал покупать помещения, а сейчас сдаю их – за время они выросли в цене. А главное хобби – падел.

– Мало футболистов заранее заботятся о своем будущем.

– И я не сразу к этому пришел. Начал интересоваться к 28 годам по совету моего агента и друга Сергея Пушкина. Бизнесом до сих пор занимаемся вместе.

– Дадите совет молодым футболистам – как лучше всего распорядиться деньгами?

– Сначала необходимо обеспечить семью. Первым делом я купил себе квартиру, потом – машину, квартиру сестре и дом родителям.

Нельзя запрещать молодым футболистам покупать дорогие вещи и автомобили: они заслужили это своим трудом.

И неправильно их хейтить за большие покупки, если перед этим ребята обеспечили всю жизнь своей семьи.